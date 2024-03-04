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الرياضة

«أسطورة البايرن» يطالب بطرد توخيل!

«أسطورة البايرن» يطالب بطرد توخيل!
4 مارس 2024 13:50

أنور إبراهيم (القاهرة)

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تواصلت النتائج السيئة لبايرن ميونيخ، في الدوري الألماني «البوندسليجا»، واتسع فارق النقاط بينه وبين باير ليفركوزن «المتصدر»، والذي يقوده الإسباني تشابي ألونسو، إلى 10نقاط كاملة، قبل 10جولات من انتهاء المسابقة.
وبعد فوز ليفركوزن على كولن 2- صفر، وتعادل البايرن مع فرايبورج 2-2، طالب عدد كبير من خبراء الكرة الألمانية ونجومها السابقين، بضرورة التخلص من توماس توخيل المدير الفني للفريق، والتعجيل باتخاذ قرار إقالته الآن، من دون الانتظار إلى نهاية الموسم، بعد أن تضاءلت فرص احتفاظ «البافاري» بلقب «البوندسليجا» الذي حمله آخر11موسماً متتالياً.
ومن بين هؤلاء الذين يطالبون بإقالة توخيل، النجم الألماني الأسطورة لوثرماتيوس لاعب النادي القديم، والمُتوج بمونديال إيطاليا 1990مع «المانشافت».
وقال ماتيوس في تصريحات لشبكة مونت كارلو سبورت: أتصور أن توخيل لم يعد لاستمراره ضرورة، لأن نتائجه في الدوري لا توحي بقدرته على إصلاح الوضع، والعودة إلى المنافسة على «البوندسليجا»، وأخشى أن ينعكس الوضع السيئ على دوري الأبطال الأوروبي، حيث خسر «البايرن» مباراة الذهاب في دور الـ16للبطولة أمام لاتسيو الإيطالي صفر-1، ولا يضمن أحد ما يمكن أن يحدث في مباراة العودة، حتى وإن أقيمت في «أليانزأرينا».
وأضاف: أعتقد أن تعيين هيرمان جيرلاند «أيقونة» النادي «البافاري» والاسم الكبير في كرة القدم الألمانية، وصاحب الشعبية الكبيرة والمحبوب من اللاعبين والمسؤولين والجماهير، هو الحل لإصلاح حال الفريق، خلال الفترة المتبقية من الموسم، لأنه قادر على لم شمل اللاعبين، وجميعهم من طراز عالمي، ولا ينقصهم إلا اللعب الجماعي الذي يرشح الفريق للفوز بدوري الأبطال، بعد أن ابتعد الدوري المحلي عن الأنظار.
ولا يمانع ماتيوس أن يتولى جيرلاند المهمة مؤقتاً، حتى نهاية الموسم، لحين التوصل إلى مدير فني جديد يقود الفريق في الموسم الجديد.
ويغرد باير ليفركوزن على قمة الدوري بمفرده برصيد 64 نقطة، ويحل «البايرن» ثانياً وله 54 نقطة فقط.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
توماس توخيل
باير ليفركوزن
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