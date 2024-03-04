ابن سليم يبحث مع أردوغان عودة «الفورمولا- 1» إلى تركيا

مرمريس (الاتحاد)

التقى محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمدينة مرمريس التركية، لمناقشة احتمالية عودة الفورمولا- 1 وبطولة العالم للراليات إلى تركيا، واستضاف الاجتماع بطل الرالي التركي السابق وعضو المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع للاتحاد الدولي للسيارات سيركان يازجي وإرين أوتشلرتوبراجي، رئيس TOSFED، الاتحاد التركي لرياضة السيارات.

وناقش الرئيس ابن سليم، إمكانية إعادة بطولة العالم للفورمولا- 1 وبطولة العالم للراليات، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات إلى تركيا.

وكانت تركيا قد استضافت سباق الجائزة الكبرى للفورمولا- 1 في تسع مناسبات بين عامي 2005 و2011، بالإضافة إلى عامي 2020 و2021 خلال الوباء العالمي كبديل لسنغافورة، علاوة على ذلك، استضافت تركيا جولة من المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 10 مرات (بين الأعوام 2003-2010 و2018 و2019 و2020)، حيث أقيمت كل هذه الأحداث في حلبة الفورمولا- 1 الواقعة في إسطنبول بارك.

وتعليقاً على هذا اللقاء عقّب محمد بن سليم بقوله: «سررت للغاية بمقابلة الرئيس أردوغان، تركزت محادثاتنا على مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك إمكانية عودة الفورمولا- 1 وبطولة العالم للراليات (WRC) إلى تركيا».

وأضاف: «لا شك بأن إسطنبول بارك هي حلبة حديثة تحظى بشعبية كبيرة لدى السائقين، مدينة إسطنبول نفسها هي مدينة مزدهرة ترحب بعودة الفورمولا- 1 بأذرع مفتوحة، ويدرك الرئيس أردوغان أيضاً أهمية التأثير الاقتصادي والثقافي الذي تجلبه رياضة السيارات رفيعة المستوى - الفورمولا- 1 وبطولة العالم للراليات - إلى البلاد، علاوة على ذلك، يتمتع الاتحاد التركي لرياضة السيارات، العضو في الاتحاد الدولي للسيارات، بخبرة كبيرة في تنظيم وإدارة أحداث رياضة السيارات الكبرى. إذا تمّ الاتفاق، فيمكننا أن نشهد عودة كلا الحدثين العالميين إلى تركيا».

كما ناقش ابن سليم خلال اللقاء مع الرئيس التركي أهمية زيادة الوعي بالسلامة المرورية بين مستخدمي الطرق في البلاد، والدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الدولي للسيارات في هذا المجال من خلال برامجه البحثيّة.