ديكو يفضّل إنريكي لبرشلونة!

أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية النقاب، عن أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، يضع لويس إنريكي المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان، أولوية أولى، ومرشحاً أول لقيادة «البارسا» الصيف المقبل، خلفاً لتشافي هيرنانديز الذي اتخذ قراره بترك الفريق بنهاية الموسم، وينتهي عقد إنريكي مع «الباريسي» في «صيف 2025»، وكان وصل إلى «حديقة الأمراء» الصيف الماضي.

وسبق لأنريكي أن كان لاعباً في برشلونة من 1996إلى 2004، ومديراً فنياً من 2014 إلى 2017، وهو أيضاً آخر مدرب يحصل مع «الكتالوني» على دوري الأبطال الأوروبي عام 2015، في العصر الذهبي للفريق الذي كان يضم وقتها «النجوم الأفذاذ»، في مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجواياني لويس سواريز، والإسبانيين أندريه إنييستا وتشافي هيرنانديز على وجه الخصوص.

واستطاع إنريكي خلال المواسم الثلاثة التي درب فيها «البارسا»، أن يحصل على 9 بطولات، كما حقق أروع «ريمونتادا»، في تاريخ الكرة الحديث للنادي، عندما قلب الهزيمة 1-4 إلى فوز6-1 أمام سان جيرمان عام 2017.

غير أن مستقبل إنريكي في سان جيرمان غير مطروح للمناقشة في الوقت الحالي، وما زال الفريق ينافس في دوري الأبطال الأوروبي، وقطع شوطاً كبيراً نحو التأهل إلى دور الثمانية لهذه البطولة، بعد أن فاز في ذهاب دور الـ 16 على ريال سوسيداد 2-صفر، ويلعب الثلاثاء مباراة العودة في إسبانيا، كما يتصدر سان جيرمان الدوري المحلي، ويقترب من حسمه.

وذكرت كادينا سير أن ديكو فضّل إنريكي، لأنه يحب المدربين أصحاب الخبرة والشخصية القوية، وأيضاً شباب المدربين مثل ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، وتشافي هيرناديز، وتشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن، ومعجب أيضاً بالإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لبرايتون الإنجليزي بأسلوبه المتميز.

كما أشاد ديكو في الوقت نفسه بالمدربين الألمان، مثل هانسي فليك، وتوماس توخيل وجوليان ناجلسمان، وإن كان الوضع المالي لـ «البارسا» قد يقف حائلاً من دون التعاقد مع أحد منهم.