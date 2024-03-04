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الرياضة

الرزوقي يناقش «استثمارات الكاراتيه»

الرزوقي يناقش «استثمارات الكاراتيه»
4 مارس 2024 15:00

علي معالي (دبي)
ناقش اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، كيفية تطوير اللعبة على كافة المستويات، أثناء اجتماع مع رئيس الاتحاد الصيني تشانج تشي، بحضور الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، وفنسنت تشين المدير التنفيذي بالاتحاد الآسيوي.
تحدث الرزوقي عن المشاريع التعاونية الاستثمارية المقبلة مع الاتحاد الصيني، حيث نجح الرزوقي بوصفه رئيساً للاتحاد الآسيوي في توقيع اتفاقية ثلاثية مع حكومة مدينة هانجتشو الصينية في خطوة استباقية لتعزيز رياضة الكاراتيه والترويج لها بالصين، وتقضي بإنشاء أكاديمية للعبة في مقاطعة لينبينج من أجل تطوير رياضة الكاراتيه، وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية ضخمة لرعاية الموهوبين في اللعبة، وتعزيز موقع مدينة هانجتشو كمركز للأحداث الرياضية الدولية الكبرى.

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