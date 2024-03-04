الجابري يفوز بكأس الصم لبولينج أصحاب الهمم



أبوظبي (وام)



فاز عدنان الجابري، لاعب نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، بكأس الصم للبولينج، في ختام موسم البولينج ذوي الإعاقة السمعية، والذي أقيم تحت إشراف اللجنة البارالمبية الوطنية، واختتمت منافساته على صالة خليفة الدولية للبولينج بأبوظبي.

شارك في المنافسات 16 لاعباً من مختلف أندية الدولة، وجمعت المباراة النهائية بين أيمن المقبالي لاعب «دبي لأصحاب الهمم»، وعدنان الجابري لاعب «أبوظبي لأصحاب الهمم»، الذي حسم اللقب لمصلحته، فيما جاء في المركز الثالث بدر قيس لاعب «أبوظبي لأصحاب الهمم»، ووليد محمود لاعب «دبي لأصحاب الهمم».

وأكد ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن إقامة بطولات البولينج المختلفة لأصحاب الهمم، التزام من اللجنة البارالمبية الوطنية، لإعداد لاعبي المنتخب الوطني للاستحقاقات الخارجية المقبلة، فضلاً عن اكتشاف المواهب الجديدة وتوفير فرصة احتكاك لهم باللاعبين من ذوي الخبرة.