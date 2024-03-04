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الرياضة

زايد عباس: دوري الكريكيت يتجاوز 400 مليون مشاهد

زايد عباس: دوري الكريكيت يتجاوز 400 مليون مشاهد
4 مارس 2024 17:30

 
دبي (الاتحاد) 

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قفز الدوري العالمي للكريكيت «دي بي ورلد ILT20» الذي نظمه مجلس الإمارات للكريكيت في أبوظبي ودبي والشارقة بمشاركة 6 فرق، في التصنيف العالمي إلى المركز الثاني، ليكون أكبر بطولة للعبة على مستوى العالم، بعد الدوري الهندي.
وكشف زايد عباس عضو مجلس الإمارات للكريكيت، عضو اللجنة المنظمة للبطولة، عن أن عدد المشاهدات لنسخة هذا العام التي فاز بلقبها فريق «أم آي الإمارات» على حساب «دبي كابيتالز» تجاوز 400 مليون مشاهد، بحسب الإحصاءات الدقيقة التي رصدتها أشهر القنوات المتخصصة في الكريكيت على مستوى العالم، بزيادة عن نسخة العام الماضي التي شهدت مشاهدات وصلت إلى 376 مليوناً. 
وأضاف أن دخول القنوات المحلية الرياضية لنقل منافسات البطولة هذا العام يعد تأكيداً على المردود الإعلامي والجماهيري للبطولة محلياً ودولياً، والذي يتجاوز بكثير المردود الإعلامي والترويجي للرياضات الأخرى بما فيها كرة القدم. 
وقال: الدعم الكبير والمتابعة المستمرة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، وخالد الزرعوني، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس بطولة الدوري العالمي للكريكيت، وأعضاء مجلس الإدارة، وراء نجاحات اللعبة في الإمارات، ومنها الدوري العالمي، وفوز منتخب الشباب تحت 19 سنة بـ «وصافة» آسيا مؤخراً.
وأضاف: مستمرون في دعم مسيرة اللعبة محلياً، والعمل على نشرها، وبناء قاعدة عريضة من اللاعبين المتميزين لتمثيل الإمارات في كافة المحافل الدولية، خاصة أن الإمارات تملك منشآت رياضية للعبة تعد الأفضل على مستوى العالم.

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