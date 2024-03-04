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الرياضة

«بهانسلي» و«الباشا» في افتتاح «تحدي دبي للبولو»

«بهانسلي» و«الباشا» في افتتاح «تحدي دبي للبولو»
4 مارس 2024 17:34

 
دبي (الاتحاد)

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تنطلق يوم الثلاثاء كأس تحدي دبي للبولو، ضمن سلسلة دبي الذهبية للبولو بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر إلى السبت المقبل وبمعدل هانديكاب من 8 إلى 10 جول، وتجمع المباراة الأولى بين «بهانسلي» بقيادة ريشي بهانسلي، و«الباشا» بقيادة هاني جابش، فيما تقام المباراة الثانية بين «الحبتور» بقيادة خلف الحبتور، و«باور هورس» بقيادة سنتياجو لابيردي.
وكان من المقرر أن تنطلق البطولة الأسبوع الماضي، إلا أن إدارة نادي الحبتور قررت تأجيل موعدها، حتى لا تتعارض مع البطولة الدولية التي ينظمها نادي غنتوت حالياً.

الإمارات
دبي
البولو
منتجع الحبتور للبولو
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