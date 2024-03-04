189 فعالية ترسم ملامح اليوم الرياضي الوطني



رضا سليم (دبي)

كشف فريق العمل التنفيذي لليوم الرياضي الوطني، عن فعاليات «النسخة التاسعة» التي تُقام الخميس المقبل، في جميع أنحاء الدولة، تحت شعار «الإمارات تجمعنا» بمجموعة من الفعاليات والأنشطة، حيث تتضمن 7 فعاليات رئيسية بكل إمارة، والعديد من البرامج الرياضية الفرعية الأخرى التي تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الرياضي، وعلى مدار 24 ساعة متواصل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الأولمبية الوطنية، بحضور فريق العمل التنفيذي لليوم الرياضي الوطني، إذ تم الإعلان عن أجندة الفعاليات لجميع إمارات الدولة التي تم تسجيلها حتى الآن على الموقع الإلكتروني، بواقع 189 فعالية فرعية، من خلال 75 جهة حكومية، و59 مؤسسة بالقطاع الخاص، وتجاوز عدد المشاركين في النسخة الماضية الذي بلغ 70 ألف مشاركاً، حيث سجلت الفجيرة 43 فعالية ورأس الخيمة 29 وأم القيوين 31 وعجمان 22 والشارقة 28 ودبي 21 وأبوظبي 15، مع إمكانية تضاعف العدد حتى موعد الحدث.

وشهد المؤتمر الإعلان عن الفعاليات الرئيسية لكل إمارة، حيث تنظم إمارة الفجيرة الفعالية الرئيسية، وهي عبارة عن «المشي» على كورنيش الفجيرة وكورنيش المظلات، فيما تستضيف واجهة الخور المائية بأم القيوين الفعالية الرئيسية، وتقام الفعالية الرئيسية في عجمان بالمسار التراثي، وهي فعالية للمشي كذلك، فيما تنظم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الفعالية الرئيسية بإمارة رأس الخيمة، على كورنيش القواسم، من خلال إقامة أنشطة رياضية متنوعة، وتنظيم مسيرة رياضية.

وتقام الفعالية الرئيسية لإمارة الشارقة في حديقة كشيشة، إضافة إلى فعاليات رياضية متنوعة في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، على أن تستضيف أبوظبي ودبي مجموعة من الأنشطة والبرامج الرياضية على مدار اليوم.

وقال عبد العزيز السلمان، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس فريق العمل التنفيذي لليوم الرياضي الوطني: «المبادرة على مدار 8 نسخ رسخت مفاهيم رياضية ومجتمعية أصيلة؛ ونجحت بامتياز منذ النسخة الأولى عام 2015، في أن تكون الفعالية الرياضية الوطنية الشاملة على مدار العام التي تجمع الصغير والكبير والأفراد والمؤسسات والجهات والهيئات لممارسة الأنشطة المتنوعة رياضية كانت أو تراثية وترفيهية».

وأضاف: «فعاليات النسخة التاسعة لمبادرة اليوم الرياضي الوطني تقام بمختلف إمارات الدولة على مدار 24 ساعة كاملة يوم الخميس المقبل، بمجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج المصاحبة، حيث تنظم كل إمارة فعالية رئيسية واحدة، هي عنوان الحدث في الإمارة، بمشاركة كبار المسؤولين، إلى جانب أنشطة فرعية عديدة، سواء كانت من الجهات الرسمية أو الخاصة، تم خلالها مراعاة توفير التنوع المطلوب، لضمان استقطاب أكبر قدر من المشاركين من مختلف الفئات العمرية وبمختلف الرياضات».

وأشار السلمان إلى أن مبادرة اليوم الرياضي الوطني تهدف إلى تعزيز حضور الرياضة في المجتمع وتشجيع أفراده وبكل مكوناته إلى ممارسة الرياضة بشكل مستمر وجعله أسلوب حياة وسلوكاً يومياً، بما يسهم في جعل مجتمع دولة الإمارات مجتمع صحي نشيط في المقام الأول، وقال: «سعدنا بحجم التفاعل والإقبال الكبير على التسجيل بالموقع الإلكتروني الرسمي لليوم الرياضي الوطني خلال الفترة الحالية، والذي يتزايد يوماً تلو الآخر حتى موعد انطلاق الفعالية، ما يبشر بإقامة نسخة ناجحة من الحدث».