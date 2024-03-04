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الرياضة

24 لاعباً يتأهلون إلى «الريشة الطائرة» في «خليجية الشباب»

24 لاعباً يتأهلون إلى «الريشة الطائرة» في «خليجية الشباب»
4 مارس 2024 18:23

 
دبي (الاتحاد)

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تأهل 24 لاعباً ولاعبة إلى منافسات الريشة الطائرة، بدورة الألعاب الخليجية للشباب الأولى التي تستضيفها الإمارات من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، بعد الفوز بالمراكز الأربعة الأولى في بطولة الريشة الطائرة للفئات العمرية تحت 15 و17 و19 عاماً، التي نظمها اتحاد الريشة الطائرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وأقيمت في أكاديمية أكسترا الرياضية بالشارقة، بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة، يمثلون 6 فرق، هي النصر ونادي أبوظبي لألعاب المضرب، وأكاديمية أكسترا الرياضية، واتحاد كلباء، ومركز عائشة بنت عثمان، ومركز المنار في الشارقة.
وتألق النصر في البطولة بإحرازه 12 ميدالية، مقابل 8 ميداليات لاتحاد كلباء، فيما توزّعت باقي الميداليات بين نادي أبوظبي لألعاب المضرب «3 ميداليات»، وميدالية لمركز عائشة بنت عثمان.
استحوذ اتحاد كلباء على المراكز الأربعة الأولى للفئة العمرية تحت 19 عاماً «شباب»، عن طريق محمد المزروعي الذي أحرز المركز الأول، وتبعه منصور المزروعي، وسالم المزروعي، وأحمد المزروعي.
فيما استحوذ النصر على المراكز الأربعة الأولى للفئة العمرية تحت 19 «شابات»، حيث حققت غدير الطاهري المركز الأول، وتبعتها فرح الحجي، وسميرة البلوشي، وغاية المهيري.
وفي فئة تحت 17 عاماً «ذكور»، أحرز النصر الميدالية الذهبية، بوساطة عبد العزيز محمد، ونال محمد خلفان المزروعي وخليفة سعيد المزروعي المركزين الثاني والثالث، وعبد الرحمن عيون «النصر» على المركز الرابع، أما في فئة تحت 17 عاماً «إناث»، حصل النصر على المركزين الأول والثاني عن طريق فطيم الظهوري ومريم الحامد، وفازت ميثا المزروعي من نادي أبوظبي لألعاب المضرب بالمركز الثالث، ومريم المزروعي من مركز عائشة بنت عثمان بالمركز الرابع.
وفي فئة الناشئين تحت 15 عاماً، حصل مايد سعيد المزروعي من اتحاد كلباء على المركز الأول، وتبعه مايد طارق العبيد الله «النصر»، وسلطان المزروعي «اتحاد كلباء، وسلطان الحامد «النصر»، بينما في فئة الناشئات تحت 15 عاما، فازت دانة أحمد من النصر بالمركز الأول، وروضة المزروعي وشيخة العامري نادي أبوظبي لألعاب المضرب بالمركز الثاني والثالث، وأحرزت لجين أبو سالم من النصر المركز الرابع.
وحضر مراسم التتويج نورة الجسمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، وسالم المزروعي، نائب رئيس الاتحاد.
وأشادت نورة الجسمي بالمنافسات القوية، ما يعكس تطور المستويات الفنية للاعبين، مؤكدة أن «روزنامة» الاتحاد للموسم الجديد، تتضمن العديد من البطولات لمختلف الفئات العمرية.

 

الإمارات
دبي
الريشة الطائرة
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