«التعليم والمعرفة» تتوّج الفائزين في «أبوظبي للألعاب الرياضية»



أبوظبي (الاتحاد)

كرمت دائرة التعليم والمعرفة، الفائزين في بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية للمدارس والجامعات، والتي شهدت إقبالاً غير مسبوق، بمشاركة أكثر من 26 ألف طالب وطالبة من الرياضيين الواعدين، من مختلف المدارس والجامعات في أبوظبي.

وشهد مجمّع أبوظبي كريكت سبورتس هب، المباريات النهائية للبطولة، والتي اختتمت في اليوم الثالث، مع ختام كرة القدم تحت 15 عاماً؛ وحصدت مدرسة جيمس الهندية المتحدة لقب الفتيات، بالفوز على مدرسة وروضة اليحر الخاصة 3-2، ونالت مدرسة الشويفات الدولية - أبوظبي، لقب الفتيان تحت 15 عاماً، على حساب مدرسة القمة الدولية 3-0.

وتوجت معالي سارة مسلم، وزيرة دولة لشؤون التعليم المبكر، رئيس الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومبارك حمد المهيري وكيل الدائرة الفائزين بالميداليات والكؤوس.



وتصاعدت أجواء الحماس، بعد نهاية المباريات مع بداية الحفل الختامي، والذي شهد توافد 1000 طالب من الفائزين، على إيقاع فرقة موسيقى شرطة أبوظبي، كما وشهد حفل ختام البطولة حضوراً متميّزاً للنجم الاستثنائي حسين الجسمي، الذي أمتع الجمهور بأداء مجموعةٍ من أبرز أغانيه التي استكملت حماس وفرحة اللاعبين والمشجعين.

وشهدت مدرجات استاد زايد للكريكيت حضوراً كبيراً لعائلات وأصدقاء اللاعبين وعشاق الرياضة لتشجيع أبطال الثلاث رياضات جماعية، و10 رياضات فردية التي شملتها البطولة. واستمتع جمهور البطولة على مدى عطلة نهاية الأسبوع بمجموعة رائعة من الأنشطة العائلية والترفيهية في منطقة المشجعين، بالإضافة إلى الألعاب التفاعلية والهدايا التذكارية.

وشهدت البطولة حضور عدد من مكتشفي المواهب المحليين والعالميين، بما في ذلك مكتشفو المواهب من «لاليجا» و«أكاديمية آي إم جي» لرصد الطلبة المتميزين، وترشيح اللاعبين المتميّزين منهم للانضمام إلى البرامج التدريبية الصيفية في أبرز الأكاديميات الرياضية، وبرامج اكتشاف وتطوير المواهب التي تنظمها دائرة التعليم والمعرفة.

واستقطبت دورة عام 2024 من البطولة مشاركة 403 مدارس من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي والعين والظفرة و18 جامعة.