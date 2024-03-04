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الرياضة

دي يونج وبيدري يغيبان «عدة مباريات»!

دي يونج وبيدري يغيبان «عدة مباريات»!
4 مارس 2024 19:57

 
مدريد (د ب أ)

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أكد نادي برشلونة، أن ثنائي الوسط، بيدري، والهولندي فرينكي دي يونج، يبتعدان لبعض الوقت، بعد تعرضهما للإصابة، خلال الشوط الأول من المباراة التي تعادل فيها سلبياً أمام مضيفه أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني.
خرج دي يونج من الملعب في الدقيقة 26، بعد تعرضه لالتواء في الكاحل، حيث نقل إلى خارج الملعب على محفة، وأوضح برشلونة أن لاعبه الهولندي يعاني من التواء في الرباط الجانبي.
من جانبه عانى بيدري من إصابة في عضلات الساق اليسرى في الدقيقة، 45 وانهمرت دموعه، وهو جالس على مقاعد البدلاء عقب استبداله.
وأشار برشلونة إلى أن بيدري يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن، حيث سقط على أرض الملعب، من دون تدخل من أي لاعب.
وشارك لامين يامال بدلاً من بيدري، وفيرمين لوبيز بدلاً من دي يونج.
وأكد برشلونة أن عملية تعافي اللاعبين ستحدد موعد عودتهما إلى الملاعب.
وقال تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة للتليفزيون الرسمي لناديه «الإصابتان في الشوط الأول أثرتا علينا بالتأكيد، صادفنا سوء حظ حقيقياً».
وأضاف «هما لاعبان في غاية الأهمية لخطة لعبنا، أتخيل أننا سنفتقدهما لعدة مباريات».

الدوري الإسباني
برشلونة
تشافي هيرنانديز
أتلتيك بلباو
فرانكي دي يونج
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