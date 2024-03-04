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الرياضة

البلوشي والنعيمي يتألقان في «النجوم الصاعدة للملاكمة»

البلوشي والنعيمي يتألقان في «النجوم الصاعدة للملاكمة»
4 مارس 2024 20:54

 أبوظبي (وام)

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فاز الملاكم المغربي جواد بلمهدي، أحد أبطال العالم في وزن الريشة، على الغاني ألفريد لامبتي، بالنقاط وقرار الحكام، بعد 10 جولات من التنافس المثير، ضمن منافسات النسخة الثالثة، من بطولة «النجوم العربية الصاعدة للملاكمة».
وشهدت البطولة 10 نزالات مثيرة على حلبة «ياس لينكس»، برعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتنظيم شركة «إيه إيه صديقي سبورتس».
وتمكن الملاكم فهد البلوشي من الفوز، على الفنزويلي أندريس، في وزن الخفيف، بعد نزال قوي، كما تغلب سلطان النعيمي، على الفنزويلي ايليو كانريو بوزن الذبابة، في الجولة الخامسة.
وشهدت نزالات الوزن الخفيف، تعادل العراقي عامر كاظم، مع الروسي كارون زابولسكي في مواجهة من 6 جولات.
وفي وزن المتوسط، فاز الأوغندي إسحاق زيبرا، على المصري أحمد سعد، في المواجهة الثانية من 6 جولات أيضاً.
وفي الوزن ذاته، فاز الهندي فايزان أنور بالضربة القاضية، على المصري عبد المنعم سعد، وفاز المصري يوسف كرار بالضربة القاضية أيضاً في الجولة الثالثة، على الأوغندي يوسف كيزيتو، بينما تفوق المصري مصطفى محمد، على منافسه الصيني جوان مو في وزن الريشة بقرار الأغلبية من 6 جولات.
وفي بقية المنافسات، فاز الملاكم المغربي أنس هافيان، في وزن المتوسط، بالضربة القاضية، على الملاكم الهندي ماكيش ديزي في الجولة الأولى، والسوري كنان ماراي في منافسات الوزن الثقيل، على الكونغولي يوريكا موامبا في الجولة الأولى.
وفي نزال الوزن الخفيف، تفوق الأردني بدر سمرين، على الملاكم البريطاني جيف أوفوري، كما تفوق السوري محمد بقداش، على منافسه التنزاني شعبان كونغو في الوزن الثقيل.
وشهدت بقية النزالات فوز العراقي أمير كاظم، على منافسه المكسيكي بيفرلي جونزاليس في 5 جولات من أصل 6 بإجماع الحكام، والأوغندي إسحاق جونيور على المصري إبراهيم قنديل.
وتوجه أحمد صديقي، ممثل شركة «إيه إيه صديقي سبورتس»، المنظمة للحدث، بالشكر إلى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لدعم الحدث، مؤكداً أن النسخة الثالثة تأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها النسخة الثانية التي أقيمت في يناير الماضي.

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