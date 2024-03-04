دبا الحصن ويونايتد يحتفظان بوصافة وثالث «الأولى»



معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬



احتفظ دبا الحصن ويونايتد بمركزيهما الثاني والثالث على التوالي في «دوري الأولى»، بفوز الحصن على ضيفه الحمرية 1-0، وتفوق يونايتد أمام مضيفه سيتي 4-1، فيما عاد التعاون بالنقاط الثلاث من ملعب الذيد 3-0، في ختام «الجولة 23».

وسجل البرازيلي جواو فيتور مهاجم دبا الحصن الهدف الوحيد في المواجهة أمام الحمرية في الدقيقة 20، ليقود فريقه إلى حصد النقاط الثلاث، رفعت رصيده إلى 44 نقطة، في مركز الوصافة، خلف العروبة المتصدر بـ 52 نقطة.

وعلى استاد مدينة دبي الرياضية، سجل يونايتد فوزه الـ 11 في الدوري، على حساب مضيفه سيتي صاحب المركز قبل الأخير بنتيجة 4-1، وسجل ليونايتد، الأرجنتيني لويس مارسيلو متصدر قائمة الهدافين، برصيد 16 هدفاً، «ثنائية» في الدقيقتين 33 و67، وبايدي ديكيتي في الدقيقة 47، و«البديل» صامويل بيدرو في الدقيقة 92، ورفع يونايتد رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، مقابل بقاء سيتي برصيد 10 نقاط، في المركز قبل الأخير.

ونجح التعاون «التاسع» برصيد 30 نقطة، في حصد فوز ثمين أمام مضيفه الذيد «الحادي عشر»، وله 25 نقطة، بنتيجة 3-0، وسجل أهداف التعاون أليكساندر ميديروس «ثنائية» في الدقيقتين 58 و74، ومطر بدجي في الدقيقة 65.