الأميركي جومبيرج يحقق مفاجأة «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

حقق الأميركي جوردان جومبيرج، مفاجأة مدوية في جولة «دي بي ورلد» للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما نجح المصنف 669 عالمياً، من التفوق على المرشحين من أصحاب التصنيف المتقدم، ليتوج بلقب بطولة «أس دي سي» في جنوب أفريقيا، التي اختتمت أمس الأول، ضمن منافسات «السلسلة الدولية».

نجح جومبيرج من الفوز بأول ألقابه في مسيرته في الجولة، التي تقام بدعم إماراتي بارز، ممثلاً بموانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عقب تفوقه في الجولة الفاصلة على الجنوب أفريقي روبن ويليامز، بعدما أنهى اللاعبان الجولات الـ 4 الرئيسية برصيد 12 ضربة تحت المعدل.

ساهم هذا التتويج في قيادة جومبيرج للتقدم 182 خطوة دفعة واحدة، ليتواجد في المركز 15 في تصنيف «السباق إلى دبي»، بعدما كسب 500 نقطة، رفع من خلالها إجمالي رصيده إلى 510 نقاط هذا الموسم.

تعليقاً على الفوز باللقب، قال اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً: «الفوز يعني كل شيء بالنسبة لي، لم يسبق لي أن وصلت إلى هذا الحد في أحلامي، لذلك من الصعب أن أصف شعوري، قاتلت في كل يوم لتحقيق الأمر، كنت أتدرب في ساعات الصباح الباكر، وفي وقت متأخر، أريد أن أشكر عائلتي على دعمها، الوقوف هنا على منصة التتويج تحقق فقط بفضل والدي ووالدتي».

بدوره، استفاد الفرنسي ديفيد رافيتو من الحصول على المركز الثالث في البطولة التي أقيمت في جنوب أفريقيا، ليكسب 188 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 245 نقطة، مما جعله يقفز 89 مركزاً دفعة واحدة، ويحتل المركز 43 في ترتيب «السباق إلى دبي».

وتشمل «السلسلة الدولية» التي أقيمت ضمنها هذه البطولة في جنوب أفريقيا، بطولات «دبي إنفيتيشنال» التي أقيمت في منتجع خور دبي، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وبطولة رأس الخيمة، وبطولة البحرين وبطولة قطر، حيث سيكون هناك خمس سلسات دولية لكل منها هويتها الخاصة، وبطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار، وسيتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم بعد أن يطوف العالم تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة دي بي ورلد.

وسيكون الختام بضيافة الإمارات الختام بنظام متجدد عبر بطولتين على التوالي في شهر نوفمبر من العام الجاري مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.