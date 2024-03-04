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الرياضة

«الشارقة الدولي للجواد العربي» يُتوج أبطاله

محمد بن سعود خلال تتويج أحد خيوله (الاتحاد)
5 مارس 2024 00:54

محمد حسن (الشارقة)

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حققت خيول الشيخ محمد بن سعود القاسمي والمالكة نايلة حايك «سويسرا» ثنائية ذهبية في ختام منافسات النسخة (25) لمهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، الذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالساحة الخارجية للنادي على مدى 4 أيام، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 414 جواداً من أنقى السلالات العربية تمثل 10 دول. 
واستهلت الفعاليات المهرة «دي روى» لمربط دبي، التي انتزعت اللقب الذهبي لبطولة المهرات بعمر سنة، تاركة الوصافة والمركز الثاني للمهرة «ام اتش اس صوره» لمربط الخشاب «الكويت» فيما نالت البرونز «رنيم البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي.
وحصدت «ملكة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، ذهبية المهرات، فيما حلت وصيفة ونالت اللقب الفضي «دي أسرة» لمربط دبي، بينما ذهب اللقب البرونزي إلى «أي أس شارجة» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.
وتوشحت «دي عزيزة» لنايلة حايك، باللقب الذهبي لفئة الأفراس، ونالت اللقب الفضي رفيقتها «ع ج سجوى»، بينما حصلت على المركز الثالث ونالت اللقب البرونزي «دي جودي» لمربط دبي.
وأكمل «رشيق البداير» ثنائية ذهبية لخيول الشيخ محمد بن سعود القاسمي، عندما اعتلى صدارة الأمهار عمر سنة وحصل على اللقب الذهبي، تلاه في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «أتش أيه إكسترا» لنايلة حايك، فيما حصل على المركز الثالث ونال اللقب البرونزي «سامي الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني.
وواصلت خيول المالكة نايلة حايك تألقها عندما حصد «دي راجان» اللقب الذهبي للأمهار، وجاء في المركز الثاني ونال لقب الفضية «أي أس وادي» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، فيما حصل على البرونز «أتش أيه إكسترا» لنايلة حايك.
وأهدت المتألق «أي أس سراب» الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، اللقب الذهبي للفحول، وجاء في المركز الثاني ونال الوصافة واللقب الفضي «دي صامد» لمحمد الدرمكي، فيما حصل على اللقب البرونزي «ستار فريد» لمربط الجواهر.

مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي
الشارقة
مهرجان الشارقة للجواد العربي
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