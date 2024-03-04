كيني بطل «دولية دبي ماسترز للطيران»

دبي (الاتحاد)

أحرز التايواني كيني كو لقب النسخة الرابعة من بطولة دبي ماسترز الدولية الرابعة للطيران اللاسلكي فئة الهليكوبتر، والتي نظمها اتحاد الرياضات الجوية، بنادي دبي للطيران اللاسلكي «سكاي هب آر سي» بمنطقة الليسيلي. وجاء التايلاندي فافا سكارين في المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة، وحل مواطنه كيمبو نوي على المركز الثالث، والفرنسي دانكن بوسون رابعاً، وجاء الأميركي نيكولاس ماكسويل في المركز الخامس.

وحضر الختام ومراسم التتويج، نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة العليا، ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد، مدير اللجنة المنظمة، ومحمد يوسف الأمين العام، نائب مدير اللجنة المنظمة، وطارق السعدي مدير البطولة، وأحمد الجناحي من إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي ونور حكيمي رئيس الاتحاد الماليزي للرياضات الجوية.

وشمل التكريم قدامي الطيارين الإماراتيين، وفي مقدمتهم سليمان العوضي وأحمد ناصر وعلي ناصر وماريا أحمد ناصر، كما تم تكريم نور حكيمي رئيس الاتحاد الماليزي للرياضات الجوية.

ووجه نصر حمودة النيادي رئيس الاتحاد الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته للنسخة الرابعة من البطولة، مشيداً بجهود أعضاء اللجنة المنظمة العليا للبطولة، واللجان العاملة، مؤكداً أن الإمارات تملك الخبرات الإدارية والتنظيمية الكبيرة، لإنجاح أي حدث بجهد كوادرنا الوطنية.

وأشاد يوسف حسن الحمادي مدير اللجنة المنظمة العليا بتعاون الهيئات الداعمة للحدث، وفي مقدمتها نادي سكاي هب أر سي وهيئة دبي للطيران المدني وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي وإسعاف دبي، وحيا الحمادي جهود أعضاء اللجان العاملة، مشيداً بجهود طارق السعدي مدير البطولة وعبدالله مراد عضو مجلس إدارة الاتحاد، وكل من أسهم في دعم البطولة من هيئات وأفراد.

وأكد محمد يوسف الأمين العام للاتحاد أن الاتحاد يفكر في تثبيت البطولة بالموقع الحالي، الذي يمنح الطيارين حرية الحركة والمناورة ومن ثم الإبداع، سواء في الإقلاع أو التحليق أو الهبوط، كون هذه المساحات تخلق أجواء ممتعة ومثيرة للجمهور.