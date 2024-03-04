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الرياضة

«يد الناشئين» في المجموعة الثانية بـ«الآسيوية»

«يد الناشئين» في المجموعة الثانية بـ«الآسيوية»
5 مارس 2024 00:54

رضا سليم (دبي) 

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أسفرت قرعة البطولة الآسيوية العاشرة للناشئين لكرة اليد «تصفيات بطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة»، والمؤهلة لبطولة العالم 2025، التي تستضيفها إيران خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 3 سبتمبر المقبلين عن وقوع منتخبنا بالمجموعة الثانية مع منتخبي السعودية وقطر، فيما تضم المجموعة الأولى إيران والعراق والهند، وتضم الثالثة منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين والصين تايبيه، وتضم الرابعة منتخبات اليابان والكويت والصين والأردن، وهي المجموعة الوحيدة التي تضم 4 منتخبات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور الثاني.
وقال فيصل الطواش رئيس لجنة المنتخبات، عضو اتحاد اليد أن المنتخب يتم إعداده حالياً من خلال التجمعات استعداداً لدورة الألعاب الخليجية للشباب التي تستضيفها الإمارات الشهر المقبل، وأن هذه الدورة ستكون إعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية المؤهلة لمونديال الناشئين.
وأضاف: تم تشكيل منتخبي الناشئين والأشبال من أجل الاستمرارية في المشاركة في البطولات، وتجهيز جيل جديد للعب على مستوى الشباب والرجال، وتم اختيار 20 لاعباً لكل منتخب، والتدريبات مستمرة حتى موعد خليجية الشباب، وهناك اتجاه من أجل بدء تجمع المنتخب الأول خلال فترة الصيف المقبل ووضع برنامج جديد له حتى لا يكون الإعداد مرتبط فقط بالبطولات، وسنسعى أن تكون له مشاركات سواء في بطولات ودية أو مباريات.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خوض عدد من المباريات الودية لمنتخب الناشئين مع الأندية، سواء على مستوى الرجال أو الشباب، من أجل تجهيزهم فنياً وبدنياً قبل الخليجية سوف نستمر على مستوى التجمعات الداخلية، وأن لدى الجهاز الفني بقيادة خالد أحمد خطة للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى قبل البطولة.

البطولة الآسيوية لكرة اليد
البطولة الآسيوية للكاراتيه
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منتخب اليد
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