«الزعيم».. خطوة إلى نصف نهائي «الأبطال»



معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬



قطع العين خطوة إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بالفوز على ضيفه النصر السعودي 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد هزاع بن زايد في العين، ضمن ذهاب ربع النهائي، في انتظار مباراة الإياب الحاسمة، والمقررة الاثنين المقبل على ملعب «الأول بارك» معقل «العالمي»، بالعاصمة السعودية الرياض.

وسجل المغربي سفيان رحيمي هدف المباراة الوحيد لمصلحة «الزعيم» في الدقيقة 44، ليقود فريقه الذي استفاد من الدعم الكبير لجماهيره، إلى إلحاق الخسارة الأولى بضيفه «العالمي»، بعد 8 مباريات على التوالي في البطولة القارية، حقق فيها الأخير 6 انتصارات، مقابل التعادل في مباراتين، وهي الخسارة الأولى أيضاً للنصر، بعد ثلاث مباريات على التوالي أمام أندية الإمارات، في «الأدوار الإقصائية» من دوري أبطال آسيا، حيث حقق انتصارين، مقابل التعادل في مباراة.

وتقام مساء غد الثلاثاء المواجهة الثانية في ذهاب ربع نهائي لمنطقة غرب آسيا، حيث يلتقي الهلال السعودي مع مواطنه الاتحاد على استاد «المملكة آرينا» في الرياض، على أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين، الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وشهدت تشكيلة الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين، عودة الحارس الأساسي خالد عيسى الذي شكا من إصابة حرمته إكمال مباراة فريقه الأخيرة في الدوري أمام حتا 5-3، فيما كان غياب التوجولي لابا كودجو الأبرز، وضمت التشكيلة الأساسية لـ «الزعيم» إلى جانب خالد عيسى «رباعي الدفاع» بندر الأحبابي، خالد الهاشمي، كوامي، إيريك، وفي الوسط «الثلاثي» يحيى نادر، بارك يونج، محمد عباس ومن أمامهم «الثلاثي» كاكو، سفيان رحيمي، وبالاسيوس.

في المقابل، ضمت تشكيلة النصر السعودي أبرز نجومه، بقيادة «الثنائي» كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، فيما مثل غياب البرازيلي تاليسكا بداعي الإصابة الأبرز.

وبادر النصر بشن أولى الهجمات، على مرمى مضيفه العين، في الدقائق الأولى، انتهت بين أحضان الحارس خالد عيسى في الدقيقة الثانية، أعقبتها محاولة جديدة من «مقصية» للبرتغالي رونالدو مرت قرب المرمى العيناوي في الدقيقة الخامسة، تلتها تسديدة أيمن يحيى بيسراه من على مشارف المنطقة مرت قريبة من القائم الأيسر لمرمى خالد عيسى.

ولاحت الفرصة الأولى للعين، من تسديدة سفيان رحيمي، أبعدها الحارس الكولومبي للنصر دافيد أوسينا بصعوبة إلى الركنية، حاول بالاسيوس تنفيذها مباشرة داخل المرمى، ليبعدها الدفاع في الدقيقة 22.

وطالب لاعبو العين باحتساب ركلة جزاء، بعد محاولة علي لاجامي مدافع النصر إبعاد كرة أمام سفيان رحيمي داخل المنطقة في الدقيقة 26، قبل أن يلغي الحكم الياباني هيرويوكي كيمورا هدفاً للعين سجله كاكو بداعي التسلل، بعد العودة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 27.

وعوض العين الهدف الملغى، بتسجيله هدف التقدم، قبل نهاية الشوط الأول، بوساطة المغربي سفيان رحيمي، بعد تلقيه تمريرة ذكية من كاكو، وسط دفاع النصر، لينجح في مراوغة الحارس أوسينا، ويودع الكرة داخل الشباك في الدقيقة 44، وهو الهدف السادس لرحيمي في 8 مباريات مع فريقه خلال النسخة الحالية لدوري الأبطال.

وتصدى خالد عيسى لتسديدة رونالدو الصاروخية من داخل المنطقة، قبل ثوانٍ على إعلان الحكم نهاية الشوط الأول.

وعلى غرار الهدف الملغى في الشوط الأول بداعي التسلل، حرمت تقنية الفيديو المغربي رحيمي من الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وواصل خالد عيسى حارس «الزعيم» تألقه اللافت، بعدما تصدى لمحاولة جديدة لرونالدو بتسديدة على بُعد خطوات من المرمى، في الدقيقة 80.

أكمل النصر دقائق الوقت بدل الضائع بعشرة لاعبين، بعد قرار الحكم بإشهار البطاقة الحمراء للمدافع الإسباني إيمريك لابورت، بعد اعتدائه على الأحبابي من دون كرة في الدقيقة 93.



