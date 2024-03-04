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الرياضة

مارتينيز: العين «ريال مدريد» الإمارات

مارتينيز: العين «ريال مدريد» الإمارات
4 مارس 2024 22:47

 
مراد المصري (أبوظبي)


وصف كارليس مارك مارتينيز، مسؤول تحليل الأداء في نادي العين، في حوار أجراه مع صحيفة «آس» الإسبانية، أن «الزعيم» هو «ريال مدريد الإمارات»، وهو ما يجعله ملتزم بالمنافسة على جميع المسابقات التي يشارك فيها.
وقال مارتينيز، إن النصر يمتلك لاعبين أجانب بمستوى مرتفع، يجعله قادراً على التنافس في المسابقات الأوروبية، وقال «يقومون باستثمارات كبيرة للغاية في الأندية السعودية، لكننا في العين نريد أن نحقق الفوز، وفي دوري أبطال آسيا تحتاج إلى لاعبين أجانب، حتى تتمكن من المنافسة، العين ليس لديه لاعب يتمتع بشهرة كبيرة في أوروبا، لكنه يملك لاعبين على مستوى عالٍ، مثل كاكو الذي يلعب مع منتخب باراجواي، والهداف لابا لاعب توجو، أو سفيان رحيمي الذي كان ضمن قائمة المغرب «المبدئية» للمشاركة في كأس العالم الماضية، ويقودهم أسطورة مثل هيرنان كريسيو.

 

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وأضاف «يعرف العديد من لاعبينا معنى اللعب في دوري أبطال آسيا، وندرك جودة كريستيانو رونالدو، عندما تسمع الجماهير تطلق من المدرجات هتافات «ميسي، ميسي» ضده، فإن ذلك من أجل المتعة، المشجعون ليس لديهم أي حقد على الإطلاق، وهم مهذبون للغاية».
وقال مارتينيز، إن النصر فريق يحاول السيطرة على الكرة، خلال مجريات المباراة، ويصل إلى الثلث الأخير بسهولة، ويستغل المساحات، ولكن لديه ثغرات.
يرى مارتينيز الذي كان لاعباً محترفاً في إسبانيا، قبل أن يتوجه للعمل في مجال تحليل الأداء، أن تجربة وجوده مع العين مهمة للغاية، حيث يتيح له مشاهدة وتحليل عدد كبير من المباريات طوال الوقت، مما يعزز خبراته، في سعيه أن يصبح مدرباً يوماً ما، بعدما سبق له أن عمل مدرباً مساعداً لـ «رديف» قادش الإسباني، وقال «لم أفكر في الأمر للحظة عندما وصلتني فرصة العمل مع العين، أعيش تجربة مختلفة، حيث سافرت إلى دول مثل تركمانستان وأوزبكستان والسعودية، لرؤية منافسين لنا في دوري أبطال آسيا، تكتشف هنا نوعاً لم تعتد عليه من كرة القدم، وهناك فرق تريد أن تلعب الكرة، لكنها فوضوية من الناحية التكتيكية، وتتطلب منك الكثير من التحليل، لأنها تقسم المباريات على فترات مختلفة من الأداء، وهو أمر لا تراه في أوروبا، لأن السيطرة التكتيكية هناك أكبر بكثير.

العين
النصر السعودي
لابا كودجو
ريال مدريد
كريستيانو رونالدو
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