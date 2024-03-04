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الرياضة

محمد الشرقي يشهد توقيع اتفاقية بين «الفجيرة» و«دولي الرياضات البحرية»

محمد الشرقي يشهد توقيع اتفاقية التعاون (وام)
5 مارس 2024 00:54

الفجيرة (وام)

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شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، على هامش حفل «اليوبيل الفضي» للنادي.
وقّع الاتفاقية أحمد إبراهيم، مدير نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وتوماس كورت، الأمين العام للاتحاد الدولي للرياضات البحرية، بحضور الدكتور رافييل كيولي رئيس الاتحاد الدولي.
وأكّد سموه، المكانة الرائدة التي حققتها إمارة الفجيرة في تنظيم واستضافة منافسات الرياضات البحرية العالمية، واستقطاب أبطال العالم للتنافس فيها، مشيراً إلى اهتمام وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بتوفير متطلبات إنجاح البطولات الدولية التي ينظمها النادي، وتنفيذ أهدافها التي توائم تطلّعات الدولة ورؤيتها التنافسية في هذا المجال.
ونوّه سموه بأهمية الشّراكة الاستراتيجية واتفاقية التعاون بين الطرفين، ودورها الرئيس في تطوير الرياضات البحرية مستقبلاً بأشكالها كافة، وتمكين وتدريب الناشئين وتأهيلهم للعالمية عبر برامج التعاون والمشاريع المشتركة بين الجانبين.
وأشاد سموه بالعمل البنّاء والتعاون المثمر بين الاتحاد والنادي في السنوات السابقة، وجهود النادي على مدار 25 عاماً نحو ترسيخ السمعة العالمية لإمارة الفجيرة، في مجال الرياضات البحرية ومنافساتها عامة، وبطولة العالم للزوارق السريعة فئة «الإكس كات» خاصة، بما يسهم في دعم رؤيتها وخططها ونموّها على جميع الصعد.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، في مختلف المجالات، من بينها استضافة جولات بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» للسنوات الثلاث القادمة.

محمد بن حمد الشرقي
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