الأربعاء 6 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي للقوارب التراثية».. 4 أشواط بألوان عَلَم الإمارات

«أبوظبي للقوارب التراثية».. 4 أشواط بألوان عَلَم الإمارات
5 مارس 2024 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة وأمير الكويت: دعم العمل الخليجي المشترك
أمطار غزيرة وبرد على مناطق بالدولة

ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان التراث البحري، اختتمت هيئة أبوظبي للتراث، منافسات سباق أبوظبي لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً.. وجرت منافسات السباق، الذي أقيم على كورنيش أبوظبي لمسافة 4 أميال بحرية، في أربعة أشواط بألوان عَلَم دولة الإمارات، وبمشاركة 1156 بحاراً، جرى توزيعهم على 68 قارباً، بمعدل 17 بحاراً في كل قارب مع السكوني.
وشهد المسرح الرئيسي للمهرجان، أمس، تتويج الفائزين بالمراكز الأولى، حيث فاز القارب «وادي السيجي» لمالكه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، بقيادة النوخذة سالم عبيد أحمد الزحمي، والسكوني إبراهيم علي محمد عبدالله الياسي، بناموس الشوط الأول ذي اللون الأحمر، فيما حاز جائزة الشوط الثاني ذي اللون الأخضر القارب «جلفار» لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة بدر ناصر أحمد ناصر الشحي، والسكوني علي محمد رباع الشحي، وتوج بالشوط الثالث ذي اللون الأبيض القارب «شباب صحار» لمالكه اللجنة العُمانية للرياضات البحرية، بقيادة النوخذة محمد صالح راشد الغيثي، والسكوني إبراهيم صالح راشد الغيثي، وحاز جائزة الشوط الرابع ذي اللون الأسود القارب الفهيدي لمالكه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة النوخذة حمدان سعيد جابر، والسكوني حسن إبراهيم الحوسني.

الإمارات
التراث البحري
سباق أبوظبي لقوارب التجديف
كورنيش أبوظبي
آخر الأخبار
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: التغلب على العقبات أمام الهدنة في غزة «ممكن»
6 مارس 2024
سفينة شحن ترسو في ميناء عدن بعد تعرضها لهجوم حوثي (رويترز)
الأخبار العالمية
أضرار بسفينة استهدفها الحوثيون بخليج عدن
6 مارس 2024
نجيب ميقاتي (إرشيفية)
الأخبار العالمية
ميقاتي: مفاوضات بشأن التهدئة في جنوب لبنان تبدأ في رمضان
6 مارس 2024
هيمنة التيارات اليمينية بالبرلمان الأوروبي ستؤثر على سياسة التكتل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دراسة: تزايد حظوظ القوى اليمينية بالانتخابات الأوروبية
6 مارس 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
السلطة الفلسطينية تدفع جزءاً من رواتب موظفيها عن شهر يناير
6 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©