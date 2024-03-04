«أبوظبي للقوارب التراثية».. 4 أشواط بألوان عَلَم الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان التراث البحري، اختتمت هيئة أبوظبي للتراث، منافسات سباق أبوظبي لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً.. وجرت منافسات السباق، الذي أقيم على كورنيش أبوظبي لمسافة 4 أميال بحرية، في أربعة أشواط بألوان عَلَم دولة الإمارات، وبمشاركة 1156 بحاراً، جرى توزيعهم على 68 قارباً، بمعدل 17 بحاراً في كل قارب مع السكوني.

وشهد المسرح الرئيسي للمهرجان، أمس، تتويج الفائزين بالمراكز الأولى، حيث فاز القارب «وادي السيجي» لمالكه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، بقيادة النوخذة سالم عبيد أحمد الزحمي، والسكوني إبراهيم علي محمد عبدالله الياسي، بناموس الشوط الأول ذي اللون الأحمر، فيما حاز جائزة الشوط الثاني ذي اللون الأخضر القارب «جلفار» لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة بدر ناصر أحمد ناصر الشحي، والسكوني علي محمد رباع الشحي، وتوج بالشوط الثالث ذي اللون الأبيض القارب «شباب صحار» لمالكه اللجنة العُمانية للرياضات البحرية، بقيادة النوخذة محمد صالح راشد الغيثي، والسكوني إبراهيم صالح راشد الغيثي، وحاز جائزة الشوط الرابع ذي اللون الأسود القارب الفهيدي لمالكه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة النوخذة حمدان سعيد جابر، والسكوني حسن إبراهيم الحوسني.