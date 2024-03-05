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الرياضة

«المدفعجية» يقصف شيفيلد بـ «الطلقات الست»!

«المدفعجية» يقصف شيفيلد بـ «الطلقات الست»!
5 مارس 2024 08:00

لندن (أ ف ب) 

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واصل أرسنال تسجيل الانتصارات الكبيرة، وضمّ مضيفه شيفيلد يونايتد إلى قائمة ضحاياه، بعدما سحقه 6-0، في ختام المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وهذا الفوز الخامس بأربعة أهداف أو أكثر لأرسنال، في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري، بعدما فاز على كل من نيوكاسل يونايتد «4-1»، بيرنلي «5-0»، وستهام «6-0» وكريستال بالاس «5-0».
وبات «المدفعجية» أول فريقه في الدوري الممتاز، يفوز بخمسة أهداف أو أكثر خارج الديار في ثلاث مباريات متتالية، فيما بات شيفيلد أوّل فريق بدوره يخسر بخمسة أهداف أو أكثر، خلال ثلاث مباريات متتالية على أرضه.
سجّل النرويجي مارتن أوديجارد «5»، جايدن بوجل بالخطأ في مرمى فريقه «13»، البرازيلي جابريال مارتينيلي «15»، الألماني كاي هافيرتز «25»، ديكلان رايس «39»، وبن وايت «58» الأهداف.
وبات أرسنال يمتلك أفضل هجوم في الدوري بـ68 هدفاً، متفوّقاً على ليفربول «64»، ومانشستر سيتي (62).
وعزّز أرسنال موقعه في المركز الثالث بـ61 نقطة، بفارق نقطةٍ عن مانشستر سيتي الوصيف، واثنتين عن ليفربول المتصدر، قبل موقعة الأخيرين في قمة المرحلة المقبلة، في حين يلعب أرسنال مع برنتفورد الخامس عشر.
وستكون المواجهة المقبلة الأخيرة لأرسنال، قبل استحقاق دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف بورتو البرتغالي في 12 مارس في إياب ثمن النهائي، بعد خسارته أمامه بهدف نظيف ذهاباً.
وتكبّد شيفيلد الجريح خسارته الثالثة توالياً، مقترباً أكثر من الهبوط، بعدما تجمّد رصيده عند 13 نقطة في ذيل الترتيب، بفارق 11 نقطة عن نوتنجهام فوريست في المركز السابع عشر الآمن.

الدوري الإنجليزي
أرسنال
شيفيلد يونايتد
ليفربول
مانشستر سيتي
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