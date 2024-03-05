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الرياضة

الإنتر يغازل «الكالشيو» بـ «الفارق 15»

الإنتر يغازل «الكالشيو» بـ «الفارق 15»
5 مارس 2024 08:06

روما (أ ف ب)

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استفاد الإنتر على أكمل وجه، من الخدمة التي قدمها له نابولي، بتغلبه على يوفنتوس 2-1، واقترب خطوة إضافية من اللقب، بعدما حقق انتصاره الثاني عشر توالياً في جميع المسابقات، وجاء على حساب ضيفه جنوى 2-1، في ختام المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبتخطيه جنوى الذي كان آخر فريق يمنع «النيراتسوري» من الفوز، بالتعادل معه 1-1 في 29 ديسمبر، ضمن المرحلة الثامنة عشرة، رفع الإنتر رصيده إلى 72 نقطة، وابتعد في الصدارة بفارق 15 نقطة عن يوفنتوس الذي تلقى الهزيمة الخامسة توالياً في معقل نابولي، في سيناريو لم يحصل معه على أرض منافس واحد منذ الفترة بين 1960 و1964، حين خسر ست مباريات متتالية على ملعب فيورنتينا.
وبهذا الفارق الكبير الذي يفصله عن يوفنتوس، أو جاره ميلان المتخلف عنه بفارق 16 نقطة، لا يبدو أن أحداً باستطاعته الوقوف في وجه فريق المدرب سيموني إنزاجي على صعيد الدوري الذي حقق فيه انتصاره التاسع توالياً، فيما يبقى الحلم الأكبر إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2010.
وحسم الإنتر، وصيف بطل الموسم الماضي، ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية على أرضه بالفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني 1-0، في نتيجة غير مطمئنة للقاء الإياب المقرر في 13 مارس الحالي، بعد أربعة أيام على مواجهة المتألق بولونيا الرابع في المرحلة المقبلة من الدوري.
ويعيش فريق إنزاجي موسماً رائعاً، إذ لم يذق طعم الهزيمة في الدوري سوى مرة واحدة، تعود إلى 27 سبتمبر على أرضه أمام ساسوولو 1-2، وتوّج بلقب الكأس السوبر المحلية، فيما تبقى النقطة السلبية الوحيدة حتى الآن الخروج من ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية، على يد منافسه المقبل بولونيا الذي تغلب عليه 2-1 في ميلانو بعد التمديد.
واحتفل إنزاجي بأفضل طريقة بخوضه مباراته الـ300 في الدوري الإيطالي مدرباً، معززاً رقمه القياسي، من حيث عدد الانتصارات، في 300 مباراة بـ179، مقابل 172 لكارلو أنشيلوتي و171 لماسيميليانو أليجري.

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان
نابولي
يوفنتوس
ميلان
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد
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