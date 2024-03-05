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الرياضة

وفاة «التفاحات الثلاث»!

وفاة «التفاحات الثلاث»!
5 مارس 2024 08:19

سانت إتيين (أ ف ب) 

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توفيَ الهولندي كيس رايفرز، مدرب «الطواحين»، والمتوّج بلقب الدوري ثلاث مرات مع بي أس في أيندهوفن، وأيضاً كأس الاتحاد الأوروبي 1978، عن 97 عاماً، وفقاً لما أعلنه المنتخب الهولندي لكرة القدم.
وقال المنتخب عبر حسابه على «إكس»: نشعر بالحزن لوفاة لاعبنا ومدربنا السابق كيس رايفرز، معتبراً إياه واحداً من الأفضل.
بدأ رايفرز الذي لُقّب ب «تروتينيت» أو «التفاحات الثلاث»، بسبب قصر طوله «1.64 م»، مسيرته مع بريدا «1944-1950»، وانتقل إلى سانت إتيان الفرنسي، حيث لعب له سبعة مواسم على ثلاث مراحل «1950-1953 و1955-1957 و1960-1962»، وفاز معه بالدوري والكأس، كما لعب لفينورد «1957-1960»، قبل اعتزاله اللعب مع ناديه الأم «1963».
وانتقل لاحقاً إلى المجال التدريبي مع إف سي تفينتي «1966-1972»، ثمّ أيندهوفن «1972-1980»، حيث حقق معه لقب الدوري ثلاث مرات «1975، 1976 و1978» وكأس الاتحاد الأوروبي 1978، ومنه إلى بيرين لعامٍ واحد، قبل أن يستلم تدريب منتخب بلاده بين 1981 و1984، ويعود إلى أيندهوفن لعامٍ واحد.
وكان رايفرز أوّل من استدعى النجوم التاريخيين ماركو فان باستن، رونالد كومان ورود جوليت إلى المنتخب.

 

هولندا
أيندهوفن
كأس الاتحاد الأوروبي
فان باستن
رونالد كومان
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