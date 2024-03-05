بايرن ميونيخ وألونسو.. «بداية المفاوضات»!

ميونيخ (د ب أ)



ذكرت تقارير إعلامية أن بايرن ميونيخ أجرى محادثات أولية مع الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، بشأن تولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وبحسب محطة «سكاي» الألمانية نقلاً عن مصادر متعددة فإن البايرن البطل القياسي لـ «البوندسليجا» يبحث عن خليفة لمدربه الحالي توماس توخيل الذي سيرحل في نهاية الموسم، وأن لاعبه السابق ألونسو يتصدر قائمة المرشحين لخلافته.

ويتصدر ليفركوزن جدول ترتيب «البوندسليجا» بفارق عشر نقاط عن بايرن ميونيخ الفائز باللقب في المواسم الـ11 الماضية.

ووفقاً لـ«سكاي» فإن ألونسو «42 عاماً» لم يحدد بعد مصيره مع ليفركوزن بعد نهاية الموسم.

وأضاف التقرير أن ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامه أيضاً بالتعاقد مع لاعبه السابق ألونسو، حيث يرحل مدربه الألماني يورجن كلوب في نهاية الموسم.

ويمتد عقد ألونسو مع ليفركوزن حتى «صيف 2026»، ووفقاً لمحطة «سكاي» فإن بايرن سيكون مطالباً بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغة 25 مليون يورو «27 مليون دولار»، من أجل التعاقد معه الصيف المقبل، علماً بأن الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد والبالغ قيمته 15 مليون يورو لن يتم تفعيله إلا قبل عام من الآن.