«عرب أفريقيا».. تراجع نادر في دوري الأبطال!



عمرو عبيد (القاهرة)



منذ انطلاق دوري أبطال أفريقيا، في ثوبه الجديد عام 2017، بمشاركة 16 فريقاً في دور المجموعات، وبداية «المراحل الإقصائية» من رُبع النهائي، لم تخفت أضواء الفرق العربية، مثلما حدث في النُسخة الحالية، حيث تأهل ممثلان فقط للكرة العربية إلى دور الثمانية، وهما الأهلي المصري والترجي التونسي، واحتل «المارد الأحمر» صدارة المجموعة الرابعة، بينما تأهل «فريق الدم والذهب» وصيفاً من المجموعة الثالثة، في حين غادرت 6 فرق عربية أخرى البطولة من دور المجموعات، لعل أبرزها الوداد المغربي، الذي تُوج بلقبين، وحل وصيفاً مرتين منذ عام 2017، وهو الذي لم يغب أبداً عن رُبع النهائي الأفريقي منذ ذلك الوقت.

وخلال 8 مواسم متتالية منذ استحداث النظام الجديد في «الشامبيونزليج الأفريقي»، عرف «العرب» الفوز باللقب 7 مرات متتالية في المواسم الأخيرة، ويحمل الأهلي والترجي هذا الموسم الآمال العربية الوحيدة لاستمرار تلك السيطرة على اللقب القاري، بل إن 6 مواجهات في النهائي شهدت «مبارزة عربية خالصة»، بنسبة 85.7% من المباريات النهائية السابقة، كان أبرزها منافسة الأهلي مع الوداد، التي تكررت 3 مرات.

واعتادت الفرق العربية حجز 6 مقاعد في رُبع النهائي الأفريقي، بنسبة 75% من البطاقات المتاحة للتأهل، وهو ما تكرر 4 مرات في المواسم الـ7 الماضية، وجاءت البداية مُبكراً عام 2017 منذ تطبيق النظام الحديث للبطولة، ثم عاد العرب ليكرروا الإنجاز نفسه في موسم 209-2020، قبل أن يعيدوا الكرّة في نُسختي 2021-2022 و2022-2023 على التوالي، ولهذا يُعد تأهل فريقين عربيين فقط إلى دور الثمانية بمثابة «صدمة كبيرة» غير متوقعة، لم تحدث من قبل.

وشهدت بطولة عام 2018 ظهور 5 فرق عربية في دور الثمانية، مثلما كان الحال في موسم 2020-2021، بينما اكتفى 4 من العرب في التأهل إلى ذلك الدور في بطولة 2018-2019، ومع ذلك بقي النهائي «عربياً خالصاً» بمواجهة الترجي والوداد آنذاك، وكلاهما مع الأهلي يمثلون «المثلث الذهبي»، الذي لمع دائماً في رُبع النهائي خلال الـ7 نُسخ الماضية، بلا غياب على الإطلاق، إلا أن الوداد تخلى عن عاداته الأفريقية هذه المرة، تاركاً الظهور الثامن على التوالي للعملاقين، «المارد الأحمر» و«الدم والذهب».

ويختلف الوضع العربي الحالي في دوري الأبطال عن مثيله في كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تأهلت 5 فرق عربية إلى دور الثمانية، بنسبة 62.5% من المقاعد المتاحة، وهو الحصاد العربي نفسه، خلال مواسم 2017- و2019-2020 و2021-2022، بينما وجد «رُباعي عربي» في بطولات 2018 و2020-2021 و2022-2023، مقابل تأهل 6 ممثلين للكرة العربية إلى رُبع نهائي نُسخة 2018-2019، في مرة وحيدة، وكان البطل «عربياً» في 6 مرات من إجمالي 7 نُسخ، بينها «نهائي عربي خالص» في 3 مناسبات بين عامي 2019 و2021.