الأربعاء 6 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليما «المتحفز» مع «الإمبراطور» أمام «العنابي»

ليما «المتحفز» مع «الإمبراطور» أمام «العنابي»
5 مارس 2024 11:12

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بابا يعود إلى «الراقي» أمام «الصقور»
شاهين عبدالرحمن «مفاجأة الملك» أمام «العميد»


تترقب الأنظار لقاء الوحدة والوصل يوم الخميس، في إياب نصف نهائي «مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، وبينما يتمسك «الإمبراطور» بأفضلية الفوز 2-1 في لقاء الذهاب، فإن ما يعزز طموحاته «حالة التحفز» الواضحة من نجمه فابيو ليما، كلما واجه «العنابي» مؤخراً.
وأحرز ليما 7 أهداف، في آخر 6 مباريات، بمختلف البطولات أمام الوحدة، وظهر بمستوى فني متصاعد في المباراة الأخيرة التي حقق فيها «الإمبراطور» الفوز على الشارقة في الدوري، ليعزز موقعه في الصدارة، وحظي اللاعب بدعم جماهيري خاص، خلال وعقب نهاية المباراة.
ويتطلع ليما إلى أن تمثل المباراة «بوابة العبور» إلى النهائي، مع السعي للمنافسة على الألقاب كافة هذا الموسم، وتتويج عطاء السنوات الطويلة مع «الإمبراطور» ببداية حصد الألقاب التي ستكون مستحقة، لما قدمه من أداء، إلى جانب حالة الوفاء الخاصة التي تجمعه بـ «الفهود»، وجعلته دائماً يضع الوصل «الخيار الأول» للاستمرار في صفوفه.
وبالمجمل العام، فإن الوصل يقدم أفضل المستويات في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» هذا الموسم، ويتصدر ترتيب الأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 18 هدفاً، ولم يعرف الخسارة إلى الآن، سواءً في المسابقة أو مختلف البطولات عموماً، في مسيرة متميزة تحت قيادة المدرب الصربي ميلوش، الذي يدرك أهمية تجاوز المباراة المقبلة أمام الوحدة، خصوصاً من الناحية المعنوية، للحفاظ على حالة التأهب الحالية والروح المعنوية المرتفعة لدى جميع اللاعبين.

دوري أدنوك للمحترفين
مصرف أبوظبي الإسلامي
الوصل
الوحدة
فابيو ليما
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يترأس إجتماع مجلس إدارة «الهلال الأحمر»
علوم الدار
حمدان بن زايد يترأس إجتماع مجلس إدارة «الهلال الأحمر»
اليوم 20:15
آركابيتا تغلق صندوق لوجستي في المملكة العربية السعودية بقيمة 1.8 مليار ريال
اقتصاد
آركابيتا تغلق صندوق لوجستي في المملكة العربية السعودية بقيمة 1.8 مليار ريال
اليوم 19:56
محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
اليوم 19:53
رئيس الدولة ورئيس سيراليون يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس سيراليون يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:25
«أسبوع النزال» يفتح آفاق التميز لتنظيم الفعاليات «عالمية المستوى»
الرياضة
«أسبوع النزال» يفتح آفاق التميز لتنظيم الفعاليات «عالمية المستوى»
اليوم 19:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©