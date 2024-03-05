ليما «المتحفز» مع «الإمبراطور» أمام «العنابي»

دبي (الاتحاد)



تترقب الأنظار لقاء الوحدة والوصل يوم الخميس، في إياب نصف نهائي «مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، وبينما يتمسك «الإمبراطور» بأفضلية الفوز 2-1 في لقاء الذهاب، فإن ما يعزز طموحاته «حالة التحفز» الواضحة من نجمه فابيو ليما، كلما واجه «العنابي» مؤخراً.

وأحرز ليما 7 أهداف، في آخر 6 مباريات، بمختلف البطولات أمام الوحدة، وظهر بمستوى فني متصاعد في المباراة الأخيرة التي حقق فيها «الإمبراطور» الفوز على الشارقة في الدوري، ليعزز موقعه في الصدارة، وحظي اللاعب بدعم جماهيري خاص، خلال وعقب نهاية المباراة.

ويتطلع ليما إلى أن تمثل المباراة «بوابة العبور» إلى النهائي، مع السعي للمنافسة على الألقاب كافة هذا الموسم، وتتويج عطاء السنوات الطويلة مع «الإمبراطور» ببداية حصد الألقاب التي ستكون مستحقة، لما قدمه من أداء، إلى جانب حالة الوفاء الخاصة التي تجمعه بـ «الفهود»، وجعلته دائماً يضع الوصل «الخيار الأول» للاستمرار في صفوفه.

وبالمجمل العام، فإن الوصل يقدم أفضل المستويات في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» هذا الموسم، ويتصدر ترتيب الأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 18 هدفاً، ولم يعرف الخسارة إلى الآن، سواءً في المسابقة أو مختلف البطولات عموماً، في مسيرة متميزة تحت قيادة المدرب الصربي ميلوش، الذي يدرك أهمية تجاوز المباراة المقبلة أمام الوحدة، خصوصاً من الناحية المعنوية، للحفاظ على حالة التأهب الحالية والروح المعنوية المرتفعة لدى جميع اللاعبين.