أبوظبي تستضيف نخبة أبطال العالم في الترايثلون

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد أبوظبي لاستضافة منافسات بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون 2024، «الجولة الافتتاحية لسلسة بطولات العالم للترايثلون» يومي الجمعة والسبت المقبلين في حلبة مرسى ياس، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم رياضة الترايثلون، الذين يتطلعون إلى حصد نقاط تدعم تأهلهم لدورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 في باريس.

ويشارك في بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون هذا العام، والتي تُقام بدعم من شركة «طاقة»، مجموعة مميزة من أبرز الرياضيين العالميين في سباقات فئة النخبة للرجال، والتي تضم 55 رياضياً محترفاً من 22 دولة، من بينهم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في فئة الرجال، وهم النرويجي كريستيان بلومنفلت، والبريطاني أليكس يي، والنيوزيلندي هايدن وايلد، فيما تحتدم المنافسة أكثر بمشاركة أبطال العالم لعامي 2022 و2023، وهما الفرنسيان ليو بيرجير ودوريان كونينكس، اللذان يستعدان للمنافسة على المراكز الأولى في نسخة هذا العام.

أمّا تشكيلة المحترفات الرياضيات في فئة النخبة للسيدات، فستكون بالقدر ذاته من القوة والمنافسة، حيث تشهد بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون مشاركة 55 رياضية من 25 دولة من حول العالم، ومن بينهن البريطانية بيث بوتر، بطلة العالم والمدافعة عن لقب بطولة أبوظبي، والنجمة الأولمبية جوين يورجنسن من أميركا، والتي تعود للمنافسة للمرة الأولى بعد فوزها بأولمبياد عام 2016، بالإضافة إلى البريطانية جورجيا تايلور براون، حاملة الميدالية الفضية لعام 2020، والأميركية تايلور كنيب، حاملة لقب بطولة Ironman 70.3 العالمية.

وفي سباق التتابع المختلط، الذي يعتبر واحداً من أبرز فعاليات الحدث، فمن المتوقع أن يشهد الجمهور منافسات قوية بين الفرق المشاركة المُؤَلّفة من 3 رياضيين والمُمَثّلة لـ15 دولة عالمياً، ومن بينها الفريق البريطاني الحائز اللقب الأولمبي، والذي يسعى لتقديم انطلاقة قوية لموسم عام 2024، إلى جانب كل من فريقي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، الحاملين الميدالية الفضية والبرونزية على الترتيب.

أما فيما يخص السباقات البارالمبية، فستشهد البطولة المرتقبة إقامة أول كأس عالم بارالمبي للموسم الحالي يوم الجمعة، حيث يمكن للجماهير الحاضرة متابعة أبرز الرياضيين المرشحين للفوز بميداليات في دورة الألعاب البارالمبية التي ستُقام في باريس في وقت لاحق من هذا العام.

ومن بين المشاركين في سباقات الكأس كل من النمساوي فلوريان برونجرابر (فئة PTWC ) الذي يسعى للفوز مرة ثانية بالبطولة بعد فوزه العام الفائت، وتحقيق أكبر عدد من النقاط قبيل دورة الألعاب البارالمبية في سبتمبر، والإسبانية إيفا ماريا مورال بيدريرو (فئة PTWC )، التي تستعد للدفاع عن ميداليتها الذهبية، التي حققتها خلال كأس العالم البارالمبي أبوظبي 2023.

وقال طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «نرحب بنخبة الرياضيين القادمين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في البطولة المرتقبة في أبوظبي، حيث تعكس مشاركة هذه النخبة من الأبطال المستوى الرفيع للبطولة ومكانة أبوظبي المرموقة وجهة عالمية لأرقى الفعاليات الرياضية».

وأضاف الهاشمي: «لا شك أن مشاركة نجوم الترايثلون العالميين في البطولة تجسّد فرصة فريدة للرياضيين المحليين للتواصل مع هؤلاء النجوم والتعرّف بشكل أقرب على قدراتهم، خاصة في الوقت الذي يتنافس فيه المحترفون على النقاط التي تدعم تأهلهم لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، متحمسون للغاية لمتابعة نجوم العالم وقدراتهم العالية التي يتمتعون بها، ونتطلع لمشاهدة المشجعين في مدرجات حلبة مرسى ياس يومي الجمعة والسبت».

وعن مشاركته في بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، قال أليكس يي، حامل لقب البطولة سابقاً والميدالية الأولمبية الفضية: «أتطلع بفارغ الصبر لانطلاق الموسم الحالي في أبوظبي، لقد كنت سعيداً بأدائي، خلال منافسات بطولة أبوظبي العام الماضي، والذي كان نتاجاً لمعسكر تدريبي جيد في جولد كوست في أستراليا، وآمل أن أحقق الأداء نفسه في بطولة هذا العام، خاصة بعد التدريب المكثّف الذي خضته في أستراليا خلال الأسابيع الخمسة الماضية».

وأضاف أليكس: «ستلعب مشاركتي في بطولة أبوظبي دوراً مهماً في قياس مدى لياقتي البدنية وإعداد نفسي بشكل عام للمشاركة في أولمبياد باريس في يوليو المقبل».

ومن جانبها، قالت بيث بوتر، بطلة العالم والمدافعة عن لقب بطولة أبوظبي: «لقد كان موسم 2023 مميزاً للغاية بالنسبة لي، إذ بدأت الموسم بتحقيقي لقب بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون للمرة الأولى، لأختتمه فيما بعد بفوزي بلقب بطلة العالم، إن منافسات بطولة أبوظبي المُقامة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي مهمة جداً لكل رياضي للمشاركة في أولمبياد باريس في صيف هذا العام، ومتحمسة للغاية لاختبار قدراتي ولياقتي، وآمل في تحقيق لقب آخر لي في أبوظبي».

وتشهد بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، بالإضافة إلى سباقات المحترفين، إقامة 15 سباقاً مجتمعياً للفئات العمرية في الترايثلون والجري والدراجات الهوائية، والتي ستكون متاحة للمشاركين من مختلف الأعمار ومستويات المهارة واللياقة.