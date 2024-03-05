نجاح كبير لبطولة «أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو» في البرازيل

كامبوريو (الاتحاد)

بحضور صالح أحمد السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية؛ وفابريسيو أوليفيرا، عمدة مدينة بالنياريو كامبوريو؛ اختتمت بطولة رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو AJP فعالياتها، بعدما استمرت النزالات على مدار ثلاثة أيام، واستقطبت نخبة تضم أكثر من 1500 رياضي ورياضية.

وتأتي هذه البطولة في إطار أسبوع النزال، الذي تنظمه أبوظبي في البرازيل، تكريساً للتعاون بين دولة الإمارات والبرازيل، وانطلاقاً من سعي الدولة لتعزيز رياضة الجو جيتسو وزيادة شعبيتها وانتشارها في مختلف أنحاء العالم، واستكمالاً لمسيرة أبوظبي، بصفتها عاصمة الجو جيتسو العالمية، وتميزها العالمي في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية عالمية المستوى.

ويعكس الحضور اللافت من السفير صالح أحمد السويدي، التزام دولة الإمارات بتعميق العلاقات الوطيدة التي تجمعها مع البرازيل تحت مظلة الرياضة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السويدي: «ساهمت الجهود الدؤوبة التي تبذلها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP في تعزيز النمو العالمي لرياضة الجو جيتسو، وذلك باعتبارها منظمة رائدة تهدف لنشر هذه الرياضة في أبرز عواصم العالم، والتي تحظى بدعم كريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي حرص على جعل أبوظبي الوجهة الأبرز، ومركزاً رياضياً عالمياً للرياضيين والمدربين على حد سواء».

من جهته قال رودريجو فاليريو، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP: «شهدت البطولة مشاركة كبيرة وسط حضور لافت من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة في ترتيب الرابطة الذين حضروا من جميع أنحاء البرازيل وما حولها للمشاركة خصيصاً في منافسات البطولة».

وأضاف: «تحظى البطولة بأهمية كبرى كونها تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وتوفر أفضل فرص الاحتكاك للاعبين، ما يسهم في إكسابهم المزيد من الخبرة في ظل مشاركة نخبة اللاعبين من حول العالم، وأتوجه بالشكر إلى جميع من أسهم في تنظيم البطولة لتظهر بهذا المستوى المتميز، حيث تقدم هذه التجربة الحماسية للرياضيين والجمهور على حد سواء».

وشهد اليوم الأول من البطولة منافسات فئة الناشئين، بينما تم تخصيص اليوم الثاني لفئتي الهواة والأساتذة، وشهد اليوم الختامي أقوى النزالات بين الرياضيين من فئة المحترفين.

وتميزت البطولة بالعروض المهارية والأداءات المذهلة من جميع اللاعبين، ولا سيما في نزالات الحزام الأسود في فئة المحترفين، والذين قدموا كل ما لديهم واستخدموا تقنياتهم المذهلة، ومنحوا الجمهور، سواء الحاضرين في «إكسبو سنترو»، أو المتابعين عبر منصة البث TX7.ae، تجربة مشوقة حافلة بالمتعة.

وشهدت البطولة مشاركة يوري هندريكس، الفائز بذهبية وزن 56 كجم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو 2023، حيث تغلب على ناثانيال فرنانديز، وحصد ذهبية وزن 62 كجم، كما عاد لوكاس بروتاسيو، الذي تم تتويجه في النسخة الثالثة من بطولة أبوظبي إكستريم ADXC 3 إلى إكسبو سنترو، وخاض مباراة نهائي وزن 77 كجم ضد بيدرو سيلفا، ليعيش تجربة الفوز والتتويج مجدداً، ويقتنص ذهبيته الثانية في غضون يومين.

وتمكنت البرازيلية جوليا ألفيس، الفائزة في نزالات البطاقة الرئيسة للجو جيتسو فئة وزن البانتام، خلال النسخة الثالثة من أبوظبي إكستريم، من حصد ذهبية وزن 62 كجم في نزال قوي ضد ماريا ديلاهاي.

وتمكنت أكاديمية ألاينس للجو جيتسو البرازيلية من تصدر ترتيب البطولة، تلاها أكاديمية جي أف تيم البرازيلية، ثم أكاديمية تشيك ميت الأميركية؛ بينما حلت أكاديمية أدما الإماراتية في المركز الرابع، ومنتخب وزارة الدفاع الإماراتية في المركز السادس، بينما حلت أكاديمية كوماندو جروب في المركز السابع.

ويحتفي أسبوع النزال في البرازيل بأقوى عروض المهارة والالتزام والعزيمة الراسخة التي تتميز بها رياضة الجو جيتسو، ويمنح المتنافسين فرصة مميزة لإظهار مواهبهم على البساط، وبناء علاقات وروابط عميقة مع لاعبين من مختلف الجنسيات والثقافات.