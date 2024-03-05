5 مشاهد تتصدر «الجولة 23» من دوري «الأولى»

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

حفلت «الجولة 23» من دوري الدرجة الأولى، بالكثير من المشاهد المختلفة، والتي تصدرتها الخسارة الأولى للعروبة في الموسم أمام مضيفه دبا 0-1، في الوقت الذي تراجع فيه ترتيب الظفرة أحد المرشحين للمنافسة على الصعود إلى «المركز السادس»، فيما حصد الرمس «الأخير» نقطة بتعادله أمام جلف يوناتيد 0-0 بعد التعثر في 5 جولات على التوالي، وعزز الأرجنتيني لويس مارسيلو مهاجم يونايتد صدارته الهدافين برصيد 16 هدفاً، في الوقت الذي شهدت فيه المباريات الـ8 تسجيل 4 ثنائيات.

خسارة أولى

مُني العروبة متصدر ترتيب «دوري الأولى» برصيد 52 نقطة، بخسارته الأولى في الموسم أمام مضيفه دبا 0-1، وسجل البرازيلي جابريل كوتو مهاجم «النواخذة» هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47، ليمنح فريقه ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع.

الظفرة سادساً

تراجع الظفرة أحد أقوى المرشحين للمنافسة على بطاقتي الصعود إلى المركز السادس في الترتيب العام للدوري برصيد 34 نقطة، بعد تعادله أمام مضيفه مصفوت 2-0 ضمن الجولة 23، وهو التعادل العاشر لـ «فارس الظفرة» في الدوري، بعد فشل الفريق في استعادة ذاكرة الفوز الغائبة منذ مباراة «الجولة 16» أمام جلف اف سي 1-0.

سحر «التانجو»

واصل الأرجنتيني لويس مارسيلو مهاجم فريق يونايتد تألقه، بعدما عزز صدارته قائمة الهدافين برصيد 16 هدفاً، بتسجيله ثنائية جديدة من أهداف فريقه الأربعة أمام مضيفه سيتي 4-1، وأسهم مارسيلو صاحب الـ 26 عاماً والقادم من بوكا جونيورز في تميز أداء يونايتد الصاعد حديثاً لدوري الأولى، ليحتل حالياً المركز الثالث برصيد 36 نقطة بنهاية «الجولة 23».



4 ثنائيات في الجولة

شهدت «الجولة 23» احتفال 4 لاعبين بتسجيل «الثنائية»، وضمت القائمة إلى جانب الأرجنتيني لويس مارسيلو مهاجم فريق يونايتد، الإنجليزي إيمانويل سونوبي مهاجم مسافي، والذي سجل «هدفين» في مباراة فريقه أمام ضيفه الجزيرة الحمراء 4-1 بعد دخوله بديلاً في الشوط الثاني، والمغربي محمد فكري لاعب مصفوت أمام الظفرة 2-2، والبرازيلي اليكساندر ميديروس مهاجم التعاون أمام الذيد 3-0.

نقطة الرمس

احتفل الرمس صاحب المركز الأخير في ترتيب دوري الأولى بحصد نقطة أولى بعد التعثر في 5 مباريات على التوالي بتعادله 0-0 أمام ضيفه جلف يونايتد، وهو التعادل الأول في مشوار الرمس، بعد خوضه 21 مباراة، فاز في مباراتين، وخسر 18، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف سيتي «قبل الأخير».

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نتائج الجولة 23

دبا - العروبة 1-0

مسافي - الجزيرة الحمراء 4- 1

الرمس - جلف يونايتد 0- 0

الفجيرة - جلف أف سي 1-1

مصفوت - الظفرة 2-2

دبا الحصن - الحمرية 1-0

الذيد - التعاون 0- 3

سيتي - يونايتد 1-4

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ترتيب فرق الصدارة

1- العروبة 52 نقطة 21 مباراة

2- دبا الحصن 44 نقطة 21 مباراة

3- يونايتد 36 نقطة 21 مباراة

4- دبا 36 نقطة 20 مباراة