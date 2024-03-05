«تعاون إعلامي» بين الإمارات و«دولي الرياضة الجامعية»



دبي (الاتحاد)

استقبل علي مسري الظاهري، المدير التنفيذي لاتحاد الرياضة المدرسية والجامعية، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الآسيوي والدولي للرياضة الجامعية، الوفد الإعلامي بالاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، برئاسة دومينيك أوركيد، مدير الإعلام، وبيير سيزنيك، عضو اللجنة الإعلامية، وممثل قناة ديسكفري.

وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون الإعلامي بين الاتحادين، وأفضل الممارسات التطويرية المستدامة، بما يتماشى مع التوجهات الشاملة التي تستشرف الواقع الذي يعزز الازدهار والتطور، وأيضاً إمكانية إقامة «شراكة مستدامة» مع القنوات الرياضية بالدولة، للمساهمة في رفع وعي المجتمع بالرياضة الجامعية، وأهميتها في تخريج أبطال يمثلون الدولة في المحافل العربية والإقليمية والدولية، بما يعود بالنفع على الرياضة الجامعية وتطويرها بالدولة، ويعزز أهميتها في مجال التعليم وتنمية الشباب.

وأكد علي مسري، أن اتحاد الرياضة المدرسية والجامعية، برعاية ودعم معالي أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الاتحاد، ومتابعة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، أمين عام الاتحاد، يهدف إلى تحقيق استدامة التوجهات المستقبلية، لتعزيز الريادة في شتى المجالات، وتوفير الإمكانات التي تؤهل الرياضة الجامعية لبلوغ التنافسية على المستوى العربي والإقليمي والدولي في الرياضات كافة.

وأشاد بالجهود التي يضطلع بها الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية منذ إنشائه، ودوره الملموس في مواكبة التطورات التي تشهدها الرياضة الجامعية عالمياً، واستحداث البرامج التي تستشرف المستقبل، لتنمية وبناء قدرات الطلبة، وترسيخ القيم الرياضية التي تسهم في إثراء عقولهم، وتحقيق النمو المستدام، خاصة أن الاتحاد الدولي يضم في عضويته 170 عضواً، وينظم سنوياً فعاليات متنوعة، تضم أكثر من 30 رياضة فردية وجماعية.

وأشار إلى أهمية التواصل مع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، والذي يمثل أعلى جهة للرياضة الجامعية في العالم، لتطوير الاستراتيجيات وانتهاج أفضل الوسائل للارتقاء بالرياضة الجامعية في الدولة، بفضل تبادل الخبرات والتجارب المكتسبة من هذه المؤسسات العريقة والمتقدمة في مجال الرياضة المدرسية.

وأكد مسري حرص الاتحاد على المشاركة في الفعاليات الرياضية التي ينظمها الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، لأن الإمارات عضو فاعل في المكتب التنفيذي.