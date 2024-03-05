خالد عيسى يتألق بـ «8.1»



علي معالي (دبي)



رغم حصول سفيان رحيمي على «لقب رجل» المباراة أمام النصر السعودي، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا، إلا أن الحارس خالد عيسى، يمكن وصفه بـ «الحائط المنيع»، بفضل تألقه أمام محاولات «العالمي»، بقيادة كريستيانو رونالدو، وأظهر مستوى رائعاً وتحلى باليقظة والفدائية على مدار الشوطين، ويعد أحد أهم أسباب انتصار «الزعيم».

ومنح موقع «سوفا سكور» حارس «البنفسج» أعلى درجات التقييم في المواجهة المثيرة من بين لاعبي الفريقين بـ «8.1 من 10»، وذلك لما قدمه من تصديات رائعة، أكدت براعته الكبيرة، خاصة من رونالدو الذي هدد مرمى العين بكرتين خطيرتين، كان لهما بالمرصاد.

ونال بالاسيوس على «7.5»، وبندر الأحبابي «7.4»، وكاكو على «7.3»، وسفيان رحيمي «7.1».

وفي المقابل، حصل علي محمد لاجامي على «7.5»، وأوتافيو «7.4»، وأيمن يحيى وعبدالله الخيبري «7.3»، وساديو ماني «7.2»، والحارس ديفيد أوسيينا «7.1»، ورونالدو على «6.9».

وإجمالاً، سدد النصر على مرمى العين 16 كرة، منها 6 على المرمى تألق خلالها خالد عيسى في التعامل معها بمنتهى الذكاء والقوة، فيما أطلق العين 9 تسديدات منها 4 على المرمى، ولعل ما تميز به العين في المباراة الروح العالية والإصرار لدى اللاعبين بضرورة الانتصار، فضلاً عن الحيوية، ولعل ذلك تعود أحد أسبابه إلى معدلات السن الأقل في «الزعيم»، بمتوسط 27.1 عام، مقابل 30.8 عام في الفريق السعودي.

وشهدت المباراة 9 بطاقات، منها واحدة حمراء من نصيب النصر، إضافة إلى 3 بطاقات صفراء، مقابل 5 إنذارات للعين، وهذا مؤشر كبير على حالة التوتر في بعض فترات المباراة.