الأربعاء 6 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ابن ثعلوب: مشاركة استثنائية لـ «جودو الإمارات» في «أولمبياد باريس»

محمد بن ثعلوب الدرعي
5 مارس 2024 14:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
«أسبوع النزال» يفتح آفاق التميز لتنظيم الفعاليات «عالمية المستوى»


أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، بتواصل برنامج إعداد المنتخب الأول لأولمبياد باريس 2024، بالتنافس بين أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم، ومن بينهم لاعبو الإمارات، في مختلف الألعاب الفردية، منها الجودو الذي تأتي مشاركته استثنائية، بوجود 5 لاعبين من «المنتخب الأول»، وهم نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، ظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، واللاعبة المتطورة بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، وهناك جهود لزيادة العدد إلى ما 6 أو 7 لاعبين، على ضوء النتائج الإيجابية منذ بداية الموسم.
وأضاف: «عقب الاطمئنان على وصول البعثة، برئاسة ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية، أمين السر العام، أمين صندوق الاتحاد الدولي إلى النمسا، استعداداً لبطولة الجائزة الكبرى من 8 إلى 10 مارس الحالي، وتخوض المنافسات 82 دولة، من بينها 6 منتخبات عربية، هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، والمغرب، والجزائر وفلسطين». وقال «تشكل المشاركة فترة إعداد إضافية قبل استضافة بطولة العالم للجودو في مايو المقبل، في أبوظبي، وتعد بمثابة ختام بطولات الاتحاد الدولي الكبرى المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».
وأشار رئيس اتحاد الجودو إلى أن «جودو الإمارات» يخوض بطولة النمسا التي تُجرى قرعتها غداً بثلاثة لاعبين، وهم كريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم».

الإمارات
الجودو
محمد بن ثعلوب
اتحاد الجودو
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يترأس إجتماع مجلس إدارة «الهلال الأحمر»
علوم الدار
حمدان بن زايد يترأس إجتماع مجلس إدارة «الهلال الأحمر»
اليوم 20:15
آركابيتا تغلق صندوق لوجستي في المملكة العربية السعودية بقيمة 1.8 مليار ريال
اقتصاد
آركابيتا تغلق صندوق لوجستي في المملكة العربية السعودية بقيمة 1.8 مليار ريال
اليوم 19:56
محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
اليوم 19:53
رئيس الدولة ورئيس سيراليون يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس سيراليون يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:25
«أسبوع النزال» يفتح آفاق التميز لتنظيم الفعاليات «عالمية المستوى»
الرياضة
«أسبوع النزال» يفتح آفاق التميز لتنظيم الفعاليات «عالمية المستوى»
اليوم 19:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©