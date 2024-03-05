ابن ثعلوب: مشاركة استثنائية لـ «جودو الإمارات» في «أولمبياد باريس»



أبوظبي (الاتحاد)



أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، بتواصل برنامج إعداد المنتخب الأول لأولمبياد باريس 2024، بالتنافس بين أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم، ومن بينهم لاعبو الإمارات، في مختلف الألعاب الفردية، منها الجودو الذي تأتي مشاركته استثنائية، بوجود 5 لاعبين من «المنتخب الأول»، وهم نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، ظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، واللاعبة المتطورة بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، وهناك جهود لزيادة العدد إلى ما 6 أو 7 لاعبين، على ضوء النتائج الإيجابية منذ بداية الموسم.

وأضاف: «عقب الاطمئنان على وصول البعثة، برئاسة ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية، أمين السر العام، أمين صندوق الاتحاد الدولي إلى النمسا، استعداداً لبطولة الجائزة الكبرى من 8 إلى 10 مارس الحالي، وتخوض المنافسات 82 دولة، من بينها 6 منتخبات عربية، هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، والمغرب، والجزائر وفلسطين». وقال «تشكل المشاركة فترة إعداد إضافية قبل استضافة بطولة العالم للجودو في مايو المقبل، في أبوظبي، وتعد بمثابة ختام بطولات الاتحاد الدولي الكبرى المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وأشار رئيس اتحاد الجودو إلى أن «جودو الإمارات» يخوض بطولة النمسا التي تُجرى قرعتها غداً بثلاثة لاعبين، وهم كريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم».