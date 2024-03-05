العين «كابوس» رونالدو



مراد المصري (أبوظبي)



سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء، على فوز العين على النصر السعودي، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في خطوة مهمة، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك من خلال التقارير التي تم نشرها عبر المواقع الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي، كان «الزعيم» خلالها في «صدارة المشهد».

وفي تقرير لموقع «جول العالمي»، وضع عنوان «كابوس لرونالدو والنصر!»، حيث استعرض الخسارة التي تعرض لها الفريق على يد العين، إلى جانب طرد إيميرك لابورت في الدقائق الأخيرة، ما يعني غيابه عن «الإياب».

وتغنت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية، بتفوق ابن «التانجو» هيرنان كريسبو مدرب العين في اللقاء، وعنونت «العين وكريسبو يتفوقان على «نصر رونالدو» في دوري أبطال آسيا.

وأضافت الصحيفة الأشهر في الأرجنتين، «كريسبو يكسب المعركة الأولى ضد «الدون»، ولا يزال الأمر بحاجة للعمل في لقاء الإياب، إلا أنه خرج بالمطلوب، بهدف سجله سفيان رحيمي.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية الشهيرة، تقريراً موسعاً عن سقوط كريستيانو رونالدو أمام العين، وسلطت الأضواء على هتافات الجماهير باسم «ميسي» خلال اللقاء، مما أزعج البرتغالي على حد وصف الصحيفة، كما أبرزت فيديو الذي أخفق فيه اللاعب، خلال قيامه بمهارة المحاورة بشكل غريب، وهي اللقطة التي غزت منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، مع عدم قدرة اللاعب على تجاوز مدافعي العين.

من جانبه، استعرض موقع «سبورتس بريف» العالمي، التصدي الرائع لخالد عيسى حارس العين لفرصة محققة من رونالدو، وقالت «فرصة غير قابلة للتصديق، تضيع من كريستيانو في خسارة مؤلمة للنصر».

أما صحيفة الرياضية السعودية، فعنونت «نصر مستسلم».. ورحيمي لا يرحم».