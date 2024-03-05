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الرياضة

العين يحطم «سلسلة 12»

العين يحطم «سلسلة 12»
5 مارس 2024 14:49

 
سلطان آل علي (دبي)

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لم يكن فوز العين على النصر 1-0، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا عادياً، بل حمل معه العديد من الأرقام والاعتبارات، وكسر سلسلة تاريخية، أكملت 5 أعوام أمام الأندية السعودية.
وشهدت المسابقات القارية والإقليمية مواجهات تاريخية عديدة بين أندية الإمارات والسعودية في كل الأدوار والمستويات، ولكن عانت فرقنا مؤخراً في كل مواجهات خروج المغلوب أمام الأشقاء، بل فشلت في حصد أي فوز منذ 2019، وسلسلة 12 مباراة متتالية، قبل أن يأتي «الزعيم»، ويهزم «العالمي»، ويكسر هذه السلسلة.
البداية في 2019 بالبطولة العربية، حيث واجه الوصل الأهلي السعودي في ربع النهائي، وتعادل ذهاباً 2-2، وخسر إياباً 2-1 في جدة، في العام نفسه تقابل الوحدة مع النصر السعودي، في دور الـ16 من أبطال آسيا، وفشل «العنابي» في الفوز، حيث تعادل ذهاباً 1-1، وخسر إياباً 3-2، في استاد آل نهيان، وبعد ذلك تواجه الوصل والاتحاد في البطولة العربية، ورجحت كفة الأخير، ذهاباً وإياباً بمجموع 4-1
وفي 2020، شهد دور الـ16 من أبطال آسيا، لقاء شباب الأهلي مع الأهلي السعودي الذي انتهى بالتعادل 1-1، قبل أن يخسر «الفرسان» بركلات الترجيح، وفي «نسخة 2021»، تلقى الوحدة الخسارة أمام النصر السعودي 5-1، في ربع نهائي آسيا.
وشهد عام 2022، مواجهة الجزيرة والهلال السعودي، في المحفل الكبير بكأس العالم للأندية، وتلقى الجزيرة الخسارة 6-1 على أرضه، وفي العام نفسه، تقابل شباب الأهلي والهلال في دور الـ16 من أبطال آسيا، وخسر «الفرسان» 3-1.
وفي بداية الموسم الحالي، شهدت البطولة العربية مواجهة الوحدة والشباب السعودي، في ربع نهائي المسابقة، وانتهت بالتعادل السلبي، ثم خسر الوحدة بركلات الترجيح.
حضرت مواجهة أخرى، في دوري أبطال آسيا، وهذه المرة في «الملحق» بين شباب الأهلي والنصر السعودي، وخسر فيها «الفرسان» 4-2 في مباراة دراماتيكية.
ويعد انتصار العين على النصر في ربع نهائي آسيا نهاية لهذه السلسلة التي امتدت 5 سنوات و12 مباراة كانت محصلتها جميعها الإقصاء، من دون أي فوز، بـ8 خسائر، و4 تعادلات، كما استقبلت أنديتنا 31 هدفاً، بمعدل 2.58 هدف كل مباراة، وسجلت 13 هدفاً.

دوري أبطال آسيا
العين
النصر السعودي
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