العين يرفع تصنيف ومقاعد أنديتنا آسيوياً



سلطان آل علي (دبي)

أظهر العين صورة استثنائية على ملعبه وبين جماهيره، في استاد هزاع بن زايد، تكلل بالفوز على النصر السعودي، والذي لا يقتصر تأثيره على «الزعيم»، وإنما كرة الإمارات بأنديتها كافة.

أدى انتصار «الزعيم» إلى ارتفاع أنديتنا في تصنيف الاتحاد الآسيوي، من المركز الرابع إلى الثالث على مستوى غرب آسيا، ويعتمد التصنيف على النتائج، خلال آخر «8 نسخ» في البطولات القارية.

ويتصدر التصنيف دون منافس أندية السعودية «99.398 نقطة»، وفي المركز الثاني أندية قطر «70.330 نقطة» وخرجت من البطولة، فيما ارتفعت نقاط أندية الإمارات إلى

«68.873 نقطة»، ما سمح لها بتجاوز أندية إيران التي تم إقصاؤها من المسابقة، وتوقف مجموع نقاطها عند «68.640 نقطة».

وتكمن أهمية التصنيف في تحديد عدد المقاعد للبطولات الآسيوية، حيث يحصل المصنف الأول «السعودية»، على 3 مقاعد مباشرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2، بينما يحصل المصنف الثاني والثالث على مقعدين مباشرين، ومقعد ملحق في دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2، أما المصنف الرابع، فيحصل على مقعد مباشر واحد، وآخر ملحق في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.

وبذلك بارتفاع أندية الإمارات إلى المركز الثالث في التصنيف، ارتفع عدد مقاعد الأندية إلى مقعدين مباشرين، وآخر ملحق في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وبالإضافة إلى مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.

والجدير بالذكر أن مقاعد الإمارات في 2024-2025 بالموسم المقبل، هي مقعد مباشر، وآخر ملحق في أبطال آسيا للنخبة، ومقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.

وتبقى الفرصة سانحة كذلك للارتفاع أكثر، وتجاوز قطر في التصنيف الثاني، في حال تأهل العين إلى نصف النهائي وإقصاء النصر.



تصنيف الآسيوي

السعودية: 99.398 نقطة

قطر: 70.330 نقطة «خارج البطولة»

الإمارات: 68.873 نقطة

إيران: 68.640 نقطة «خارج البطولة»