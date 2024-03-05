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الرياضة

الإمارات تستضيف «النسخة الثامنة» من «آسيوية الجو جيتسو»

الإمارات تستضيف «النسخة الثامنة» من «آسيوية الجو جيتسو»
5 مارس 2024 16:13

 

أبوظبي (الاتحاد)


في خطوة جديدة ترسخ ريادة الإمارات والعاصمة أبوظبي، على خريطة الجو جيتسو القارية والعالمية، أعلن اتحاد الجو جيتسو، استضافة أبوظبي النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجو جيتسو التي تتخللها للمرة الأولى منافسات فئتي الشباب والناشئين من 3 إلى 8 مايو المقبل، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.
وتحظى البطولة بأهمية كبيرة، لأنها من أبرز وأهم الفعاليات على أجندة رياضة الجو جيتسو الآسيوية، إضافة إلى استقطابها نخبة اللاعبين من مختلف أنحاء القارة، كونها منصة مثالية تحتضن المنافسات بين الدول الحريصة على تصدّر المشهد الآسيوي للرياضة.
وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي: «سعداء باستضافة الحدث القاري الأبرز على مستوى آسيا في أبوظبي عاصمة الجو جيتسو العالمية، للمرة الثانية في أقلّ من أربعة أعوام».
وأضاف: «ترتبط أبوظبي بشكل وثيق باستضافة أكبر بطولات الجو جيتسو العالمية والقارية، ونجحت خلال العقد الماضي في تقديم نموذج استثنائي في التنظيم والاستضافة نجح في إبهار العالم، ونال ثقة جميع الاتحادات القارية، والاتحاد الدولي للجو جيتسو الذي يرى أن أبوظبي تمثل مصدر إلهام في مجالات نشر وتطوير اللعبة، وصناعة الأبطال».

 

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وقال الشامسي: «تشكّل دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي العنوان الأبرز لهذه الرياضة على مستوى العالم، والمحطة الأساسية لاستكشاف المواهب وصقل الأبطال، واستقطاب أبرز نجوم اللعبة العالميين، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، التي أرست أسس هذه النجاحات والمكانة الدولية المرموقة».
وأوضح الشامسي أن الجوانب الإيجابية لاستضافة البطولة الآسيوية لا تقتصر على القطاع الرياضي، بل تؤثر بشكل ملحوظ على تنشيط الحركة السياحية، وجذب محبي الرياضة من مختلف الدول الآسيوية، للوقوف خلف منتخباتهم ومساندتها.
وحول استعدادات المنتخب الوطني الذي يخوض منافسات البطولة على أرضه وبين جمهوره، قال الشامسي إن نجوم المنتخب دخلوا مبكراً في أجواء الاستعداد للبطولة، وغيرها من الاستحقاقات التي تقام خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث يتطلع أبناء وبنات الإمارات للاحتفاظ بلقب البطولة، والبناء على ما تحقق من إنجازات، خصوصاً الإنجاز الأخير في دورة الألعاب الآسيوية، والذي تكلل بتحقيق 10 ميداليات تاريخية للإمارات.
وتحظى النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجو جيتسو بأهمية خاصة، لأنها أكبر بطولة على مستوى القارة، وبالتالي يمثل الفوز فيها إنجازاً كبيراً تتطلع إليه جميع الدول المشاركة. وتحرص المنتخبات على المشاركة والتتويج في البطولة، إذ توفر النقاط التصنيفية للمتوجين، بما يؤهلهم للمشاركة في دورة الألعاب العالمية، وبطولة الألعاب القتالية العالمية.

الإمارات
أبوظبي
الجو جيتسو
اتحاد الجو جيتسو
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