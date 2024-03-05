وعود «كاذبة».. بيكيه يفتح «النار» على برشلونة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

وجه النجم الإسباني «المخضرم» جيرار بيكيه «37 عاماً» قلب دفاع برشلونة السابق، انتقاداً شديداً لناديه متهماً إياه بعدم الوضوح وغياب «الشفافية» فيما يتعلق بالوضع المالي الصعب، الذي يعاني منه، وشدد على حقيقة إنه لم ينجح في الفوزبدوري الأبطال الأوروبي بسبب ديونه الكثيرة والمتراكمة، التي لاتسمح له بالتعاقد مع نجوم سوبر يمكنهم تحقيق هذا الهدف.

وقال بيكيه في حديث لمنصة «تويتش» إن جماهيرالنادي ومحبيه يريدون أن يعرفوا حقيقة الوضع المالي في النادي، وأنه ينبغي على المسؤولين أن يعلنوه بوضوح.

وأضاف: الشيء الذي لا يمكن أن نقبله أن نخفي الحقائق و«نُعشم» الناس بآمال لن تتحقق ووعود كاذبة، والادعاء بأن بمقدورنا الفوز بدوري الأبطال، بينما لا نملك الأموال اللازمة لعقد صفقات جديدة، حتى نكون أكثر قدرة على المنافسة في هذه البطولة الأوروبية المهمة.

وأضاف بيكيه: أنا لا أعرف وضع النادي المالي بالتفصيل، ولكني أعتقد أن عشاق البارسا يريدون معرفة حقيقة الوضع، وأن يقول لهم المسؤولون إنه لا توجد أموال، وإنهم يراهنون على الاعتماد على الشباب من خريجي أكاديمية «لاماسيا» لعامين أو ثلاثة أعوام قادمة.

وتابع بيكيه قائلاً: بعد فوز الفريق بالدوري «الليجا» الموسم الماضي، ها هو يواجه «الواقع المر» هذا الموسم، حيث خسر نهائي كأس السوبر المحلي أمام غريمه اللدود ومنافسه التقليدي ريال مدريد، وخرج من بطولة كأس الملك، رغم أنه كان أكثر الأندية فوزاً بها، ويحتل المركز الثالث في الدوري، وفضلاً عن ذلك تفيد بعض التقديرات أن ديون النادي تجاوزت المليار يورو.

جدير بالذكر أن «الكتالوني» واجه هذا الموسم صعوبات كثيرة وتراجع أداء معظم نجومه في بعض المباريات، وآخرها مباراة أتليتك بلباو في الجولة 27 للدوري، وأمامه مباراة صعبة أمام ريال مايوركا في الجولة 28 يوم الجمعة المقبل، قبل أن يواجه نابولي الإيطالي يوم 12 مارس الجاري في عودة دورالـ16 لدوري الأبطال، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل نابولي.