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الرياضة

47 حالة إصابة في «الشياطين»!

47 حالة إصابة في «الشياطين»!
5 مارس 2024 17:05

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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شكا عدد من لاعبي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من تعليمات الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني، فيما يتعلق بالتدريبات، وأبدوا قلقهم الشديد، بسبب تعرض معظمهم للإصابة، بسبب كثرة ما يُطلب منهم تنفيذه خلالها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع العدد بإصابات متنوعة على امتداد الموسم، وبوجه خاص لاعبي الدفاع، الأمر الذي جعل الفريق يلعب ناقصاً بعض عناصره الأساسية في الخط الخلفي طوال الموسم.
جاء ذلك في تقرير لصحيفة «مانشستر إيفيننج نيوز»، وأظهر أن 9 لاعبين أفتقدهم «ديربي مانشستر» الذي فاز فيه «السيتي» على «اليونايتد» 3-1.
وأشار التقرير إلى أن الفريق عانى من 47 حالة إصابة أو مرض منذ بداية الموسم، ولم يسلم من الإصابات إلا الأرجنتيني أليخاندرو جيرناتشو، والبرتغالي برونو فيرنانديز. وأوضح التقرير أن تن هاج اضطر خلال لقاء مانشستر سيتي إلى تغيير جوني إيفانز وماركوس راشفورد، بعد أن شعر اللاعبان بمتاعب بدنية خلال المباراة.
وأشار التقرير إلى أن المثير للدهشة، إلى أن معظم الإصابات جاء في الفترة التي ابتعد فيها «اليونايتد» أصلاً عن خوض الكثير من المباريات، حيث خرج من دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، بعد تذيل مجموعته، ما يعني أن الإصابات كانت نتيجة «حمل تدريبي» زائد، وليس مباريات، لأن برنامج «اليونايتد» في فبراير كان خفيفاً، بالقياس إلى الأندية الإنجليزية الأخرى، لأنه لم يتخلله مباريات في «الأبطال»، وكل ما لعبه طوال الشهر6 مباريات فقط، بينما لعبت الأندية المشاركة في «الأبطال»، ما لا يقل عن9 مباريات خلال نفس الفترة.
ويستفيد مانشستر يونايتد من فترة راحة جديدة، بسبب مباريات الأبطال خلال مارس الحالي، قبل أن يواجه إيفرتون 9 مارس في «أولد ترافورد»، كما يكون أمام «الشياطين الحمر» مهلة أسبوع آخر لشفاء بعض المصابين، قبل مواجهة ليفربول في الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد 17 مارس الجاري.

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