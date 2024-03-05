11 تحدياً في «موانع ند الشبا الرياضية»

دبي (الاتحاد)

تشهد النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، بطولة تحدي الموانع، وهي فعالية تضم فئتين للرجال والسيدات، تتضمن مجموعة من الحواجز، التي تقام على مساحة عشبية تبلغ 400 متر داخل مجمع ند الشبا الرياضي، ويتنافس المشاركون في البطولة على تخطي جميع الحواجز في أسرع وقت ممكن، وسيتم احتساب التوقيت عبر شرائح إلكترونية تثبت في أحذية المتسابقين تقوم برصد الوقت من خط البداية حتى خط النهاية.

ويتواصل التسجيل للمشاركة في هذه البطولة حتى وقت إقامة المنافسات أو اكتمال العدد المسموح به، ويمكن التسجيل عبر النظام الإلكتروني المعتمد للدورة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن قواعد المشاركة في البطولة، حيث يسمح للمشاركة للرجال والنساء من جميع الجنسيات من عمر 16 فما فوق، كما يسمح لكل مشارك بالمحاولة لمرة واحدة فقط في السباق، وإذا تخطى المتسابق أي حاجز من الحواجز سيتم استبعاده من المشاركة، كما سيكون المشارك مسؤولاً عن شريحة التوقيت، حيث لن تحتسب النتيجة في حال فقدان الشريحة.

وتتكون البطولة من 11 مانعاً موزعة على مساحة 400 متر، ويتضمن مسار السباق على حارتين فقط، بحيث يتنافس اثنان من المشاركين مع بعضهما بعضاً حتى خط النهاية، ويتوجب عليهما الركض والزحف والانزلاق والتعلق والقفز عبر الأسطح أو تحتها أو من خلالها لاجتياز الموانع في مدة أقصاها 4 دقائق، ويجوز للرياضي الذي يفشل في أحد العوائق أن يحاول اجتياز العائق مرة ثانية، وسيتم استبعاد الرياضي، الذي يفشل في إكمال العائق في المحاولة الثانية من المنافسة، ومع ذلك يمكنه مواصلة الدورة والحصول على الميدالية النهائية.

وتتضمن النسخة الحادية عشرة من دورة ند الشبا الرياضية 9 بطولات هي: الكرة الطائرة، البادل، الجو جيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.