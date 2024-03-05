جندوزي.. عقوبة «رد الفعل»!



روما (أ ف ب)



أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم إيقاف لاعب وسط لاتسيو الدولي الفرنسي ماتيو جندوزي لمباراتين، بسبب طرده في الوقت بدل الضائع من مباراة فريقه أمام ضيفه ميلان 0-1 في المرحلة السابعة والعشرين.

وأوضحت الرابطة أن جندوزي عوقب «لرد فعله على خطأ ارتكب ضده، ودفع لاعباً منافساً بكلتا يديه على صدره وظهره».

وطرد ثلاثة لاعبين من لاتسيو في النهاية المجنونة للقمة ضد ميلان بينهم جندوزي.

وخسر نادي العاصمة الذي أنهى المباراة بثمانية لاعبين، بهدف، وتراجع إلى المركز التاسع.

وقال مالك ورئيس لاتسيو كلاوديو لوتيتو الذي حث كرة القدم الإيطالية للمرة الألف على إصلاح التحكيم: «لقد تعرضنا لمعاملة سيئة، وعانى الفريق من صدمة نفسية».

وانضم وصيف مونديال 2022 مع فرنسا إلى صفوف لاتسيو في نهاية أغسطس الماضي قادماً من مرسيليا، وأصبح أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدري ماوريتسيو ساري الذي أشركه في المباريات الـ25 الأخيرة لفريقه في الدوري بينها 22 أساسياً.

ويغيب جندوزي عن مباراتي لاتسيو المقبلتين ضد أودينيزي الاثنين المقبل، وفروزينوني في 16 مارس الحالي.

ويلعب لاتسيو الثلاثاء مباراة إياب ثمن نهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه بايرن ميونيخ «1-0 ذهاباً في روما».