السويدي: الإصابة حولتني من لاعب رجبي إلى حكم

رضا سليم (دبي)

شارك الحكم الإماراتي جاسم السويدي في إدارة مباريات البطولة العربية لسباعيات الرجبي، التاسعة للرجال والرابعة للسيدات، التي نظمها الاتحاد العربي للعبة، مؤخراً، بالتعاون مع الاتحاد السعودي، بملاعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وقدم السويدي مستوى متميزاً في التحكيم ضمن الأطقم القارية والعربية بالبطولة، كما يدير مباريات دوري الرجبي المحلي.

وأكد جاسم السويدي أن رحلته مع الرجبي بدأت 2012 لاعباً، إلا أن الإصابة عام 2015 حرمته من مواصلة اللعب، إلا أنه واصل البقاء في ملاعب الرجبي بالاتجاه إلى التحكيم في بداية تكوين الكوادر الوطنية في التحكيم، وأردف قائلاً: بدأت رحلتي مع الإنجليزي ستان، الذي أدخلني للمجال، وعلمّني أساسيات التحكيم، وقد تعرفت عليه بوساطة قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي نائب رئيس اتحاد الرجبي، والذي تربطنا به، وبكل مسؤولي الاتحاد علاقات رائعة، منذ أن كان الاتحاد تحت مسمى جمعية الرجبي.

وأضاف: «بدأت التحكيم منذ عام 2016، وحصلت على الشارة المحلية «مستوى 1»، وللحصول على «مستوى 2» يجب المشاركة في تحكيم عدد معين من المباريات، وفي هذا الموسم، سأصل إلى المستوى الثاني، وبدأت المشوار الدولي، من خلال التحكيم في البطولة العربية التي أقيمت في الأردن عام 2019، وكانت بمثابة حافز كبير لي لمواصلة التطور، وقد شاركت في البطولة العربية 3 مرات بنسخ الأردن والإسكندرية والإمارات، كما شاركت في نسخة أخرى إدارياً».

وواصل: «أعمل على تطوير نفسي باستمرار، وأتطلع لاكتساب خبرات جديدة، وأمامي هدف أسعى للوصول إليه، وهو أن أكون نموذجاً محفزاً للمواطنين على حب لعبة الرجبي، سواء على صعيد الممارسة لاعباً، أو دخول مجال التحكيم».

وعن رؤيته للبطولة العربية الأخيرة، قال السويدي: «الحدث يمثل تجمعاً عربياً حافلاً بين الأشقاء، ومن شأنه توطيد العلاقات واكتساب صداقات جديدة، وقد ظهر التحكيم بشكل متميز، وشهدت البطولة مشاركة 10 حكام، بواقع 4 من تونس، و2 من المغرب، وحكم إماراتي، و3 أجانب، ولكنني أتمنى وجود لجنة حكام برئاسة خبير أجنبي يتولى إدارة منظومة تحكيم البطولة، ومن مهام اللجنة أيضاً أن تستعد مبكراً للحدث بتنظيم دورات وغيرها من الأمور التي تساعد على التألق والظهور بأفضل شكل ممكن».

وعن رؤيته لأداء الحكام في المنافسات المحلية، قال: «أكثر حكام الرجبي في البطولات المحلية من الأجانب، وأراها فرصة للتعلم واكتساب الخبرات منهم، ونحتاج لفرصة أكبر من أجل تطوير المستوى.

دراسة قانون اللعبة

قال السويدي: يجب عقد دورات، لأن القانون ليس سهلاً ويحتاج لدراسته بتمهل، صحيح تمت ترجمته بشكل جيد في الفترة الأخيرة، لكن بالطبع يجب على الحكم أن يكون ملماً بكل القوانين، لا سيما أن اللعبة تتميز بالخشونة وقوة الالتحام، وتتطلب تجنب الإصابات قدر المستطاع.