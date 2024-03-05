أبوظبي تستضيف تحدي زوارق «الفئة الثالثة»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للزوارق السريعة - الفئة الثالثة على كورنيش العاصمة، في انطلاقة قوية لمنافسات هذه البطولة الكلاسيكية القديمة على خارطة الرياضات البحرية في الإمارات، ابتداء من غدٍ الخميس، وحتى السبت المقبل.

وتحمل سباقات الفئة الثالثة ذكريات جميلة للرياضة البحرية، خاصة أنها ساهمت في تقديم وخروج أبطال إماراتيين وصلوا للعالمية، وكانت بدايتهم مع هذه البطولة.

وتبدأ من الجولة الأولى للموسم رحلة حصد النقاط والمنافسة على لقب بطل الموسم في الفئة الثالثة، واشتعال التحدي القوي على المراكز الأولى في جدول الترتيب العام. ويشارك في الجولة عدد من الأبطال، وفي المقدمة زوارق فريق أبوظبي 4 و5، وأيضاً زورق فزاع، وزورق رهيب الكويتي.

ووجه ناصر الظاهري، رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وأكد أن هذه البطولة تحمل ذكريات جميلة من تسعينيات القرن الماضي للمتسابقين وللمشاركين، وهي من المنافسات العريقة التي يفخر النادي دوماً بتنظيمها.

وأكد الظاهري أن الإعدادات والتجهيزات من أجل إقامة الجولة اكتملت من الناحية اللوجستية، بالإضافة إلى اختيار وتحديد مسار السباق وقال: «تم التجهيز بشكل متكامل من أجل انطلاق الجولة بتفاصيلها، وإقامتها في الأجواء المناسبة لمثل هذه السباقات».