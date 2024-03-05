«الزعيم» يُغلق «ذهاب النصر» استعداداً لـ «حوار الرياض»

معتز الشامي (دبي)

حقق العين فوزاً مهماً على النصر السعودي بهدف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ونجح في «العبور الآمن» لـ «المطب الصعب»، عندما خاض المباراة، في ظل غياب المهاجم لابا كودجو أهم عناصر الفريق، ويُحسب للأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب الفريق، «مفاجأة» المنافس، عبر إجراء «التغييرات التكتيكية»، والتكليفات الفنية لبعض لاعبيه، خاصة منح سفيان رحيمي الحرية في التحرك، وعدم تقييده بمركز معين، وبالتالي تنقل بين الجناح والوسط المهاجم أو رأس الحربة المتأخر، ما شكل ضغطاً على دفاعات النصر، في ظل الحضور اللافت لكاكو، الذي صنع هدف رحيمي بمهارة.

وتألق دفاع «البنفسج» في منع خطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام شباك الحارس خالد عيسى، وسط حضور جماهيري ضخم للمباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد، ويستعد «الزعيم» للقاء العودة يوم الاثنين المقبل في الرياض، وهو ما كان دافعاً لأن يتم إغلاق ملف مباراة آسيا للتركيز على ما هو قادم، سواء مباراة اتحاد كلباء غداً، في إياب نصف نهائي «مصرف أبوظبي الإسلامي»، مع احتمال تأجيلها، ويُحسم القرار النهائي خلال ساعات.

واتفقت آراء لاعبي وإداريي العين، على أن الفريق لم يحقق شيئاً حتى الآن، في «المحفل الآسيوي»، وما حدث «مجرد» فوز في أول 90 دقيقة من ربع النهائي، ويحتاج الفريق إلى الحفاظ على التقدم، عندما يخوض الإياب في الرياض، حيث يتم حالياً تجهيز لابا كودجو، في محاولة للحاق بمباراة النصر، حيث يكون الاستعداد لها في أفضل صورة، وهو ما أكده محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير أعمال شركة كرة القدم، المشرف على فريق الكرة، والذي أشار إلى أن الفريق استطاع عبور محطة صعبة، والخروج فائزاً في مباراة مهمة وقوية، وأمام منافس كبير يملك عناصر قوية في كل الخطوط، إلا أن «الزعيم» أثبت أن له حضوره القوي بالتبعية، ما يعكس الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها العين.

وأضاف «أغلقنا صفحة الفوز على النصر في «الذهاب»، لأننا لم نحقق التأهل حتى الآن، احتفلنا ساعة واحدة بعد المباراة، ومنذ صباح اليوم التالي، الكل تناسى الاحتفالات، والتركيز سيكون منصباً على لقاء العودة في الرياض، وعلينا التحضير له بكل قوة»،

وعن كلمة السر في تألق الفريق، وعبوره من مختلف المحطات الصعبة، خلال الشهر الماضي، خاصة من حيث ضغط المباريات، قال «مررنا بضغوط كبيرة منذ أول فبراير بالفعل، ولكن عبرنا كل التحديات بخبرات الفريق وبروح الأسرة الواحدة، والآن نحن مطالبون بالمزيد، وضرورة التركيز فيما هو قادم، وثقتنا كبيرة في جميع اللاعبين، خصوصاً بعدما بات طموح الجمهور واللاعبين أنفسهم، هو المنافسة بقوة على لقب آسيا، مع بقية الألقاب المحلية، وهذا هو قدر العين».

وأضاف: «حذرنا جميع اللاعبين من افتقاد التركيز، أو الاستغراق في احتفالات الفوز، فلا يزال المشوار طويلاً، ومطالبون بالهدوء والتركيز في كل مباراة، سواء بالبطولات المحلية أو القارية».

وعلى الجانب الآخر، بدأ كريسبو مدرب العين أكثر ثقة، وهو يشير إلى أن ما تحقق جاء بفضل الحضور اللافت للاعبين، وخبراتهم في التعامل مع التحديات المتتالية، فضلاً عن روح الأسرة الواحدة التي لعبت دوراً كبيراً في هذا المستوى، وكانت وراء النجاحات في ظل فترة صعبة، قاتلنا فيها على كل الجبهات، ولكن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية».

وعن الفوز على النصر وتأثيره، قال «علينا نسيان الفوز والتفكير فقط في مواجهة الرياض، ونتمنى أن نرى حضور جماهير العين خلف الفريق، خاصة بعد دورها الكبير في دعم اللاعبين في لقاء الذهاب».