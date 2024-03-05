الإمارات يواجه أبوظبي في «دولية غنتوت للبولو»

رضا سليم (دبي)

تختتم اليوم مباريات الدور الأول من بطولة غنتوت الدولية للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي بمشاركة 4 فرق، بمعدل هانديكاب 20 جول، وتشهد الجولة الأخيرة صراعاً على البطاقة الثانية للتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة، والتي تقام بعد غدٍ بدلاً من السبت المقبل.

ويلتقي في المباراة الأولى، الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وأبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، وهي المواجهة التي تحدد الفريق الذي يتأهل إلى النهائي مع فريق غنتوت، الذي ضمن التأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تصدر الدور الأول بفوزين، وهو الفريق الوحيد الذي فاز مرتين، بينما الإمارات وأبوظبي، ولكل منهما فوز واحد، فيما لم يفز الحبتور بأية مباراة، وفي حال فوزه على غنتوت لن يستطيع أن يلحق بركب الكبار، ولن يتأثر غنتوت كون الفائز من مواجهة الإمارات وأبوظبي يصبح لديه فوزان.