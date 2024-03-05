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الرياضة

شباب الأهلي يهزم المحرق في «سوبر آسيا» للسلة

شباب الأهلي يهزم المحرق في «سوبر آسيا» للسلة
6 مارس 2024 00:54

علي معالي (دبي)

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وضع شباب الأهلي قدماً في نصف نهائي منطقة الخليج لكرة السلة، ضمن دوري سوبر غرب آسيا، بعد الفوز على المحرق البحريني في المنامة، بمباراة الذهاب بنتيجة 97-87، وأصبح يتعين على «الفرسان» الفوز على المحرق في المباراة الثانية «الإياب» بدبي يوم 11 مارس الجاري، لضمان الوجود في نصف النهائي، فيما يحاول الفريق البحريني تحقيق الانتصار للوصول إلى مباراة ثالثة فاصلة.
قدم شباب الأهلي مباراة كبيرة، تفوق خلالها في الربعين الأول والرابع بنتيجة 31-19، 25-19، وتعادل في الربع الثالث 25-25، وخسر الربع الثاني بنتيجة 24-16.
وتألق في المباراة قيس عمر من جانب شباب الأهلي، حيث سجل 29 نقطة، وسجل السنغالي أسان بوي الثنائية المزدوجة، بواقع 25 نقطة و11 متابعة، وسجل الأميركي تشيفون لويس 22 نقطة، و6 متابعات وصنع 8 تمريرات حاسمة.
أداء جماعي
الأميركي ريكي ليدو كان أفضل المسجلين في المحرق بـ 22 نقطة، ومواطنه تايلر ويلكرسون 19 نقطة و13 متابعة.
وتميز أداء «الفرسان» بالطابع الجماعي من البداية إلى النهاية، ونجح خلال أرباع المباراة في تسجيل 21 نقطة من هجمات مرتدة سريعة.

شباب الأهلي
كرة السلة
المنامة
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