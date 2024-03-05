الجزيرة والوصل يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي دوري الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

ينشد فريقا الجزيرة وضيفه الوصل، تحقيق «الأسبقية» في مباراة ذهاب الدور النهائي لدوري الرجال للكرة الطائرة، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين في السابعة من مساء اليوم على «صالة مبادلة دوم» بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.

ويلتقي الفريقان إياباً السبت المقبل على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، لتحديد بطل الدوري في الموسم الحالي، على أن تقام مباراة فاصلة على ملعب محايد الأربعاء المقبل بين الفريقين عند التعادل في عدد مرات الفوز «فوز لكل فريق».

وحجز «فخر أبوظبي»، ومنافسه «الإمبراطور» مقعديهما في النهائي، بعدما تخطى الأول عقبة منافسه شباب الأهلي 3-2، في المباراة الفاصلة للدور التمهيدي في المراحل الإقصائية «البلاي أوف»، فيما جاء تأهل الوصل على حساب بني ياس «حامل اللقب بالفوز 3-0، ضمن الدور ذاته السبت الماضي.

ويطارد الجزيرة والوصل في نهائي الموسم الحالي، اللقب الغائب عن خزائن الناديين منذ أكثر من عقدين، حيث يعود التتويج الأخير لـ«فخر أبوظبي» إلى موسم 2001- 2002، ويملك النادي في سجله ثلاثة ألقاب، في المقابل حقق الوصل آخر ألقابه في الدوري موسم - 2001، علماً أن «الأصفر» يحتل صدارة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 12 بطولة.

وبعيداً عن أجواء النهائي، يستضيف شباب الأهلي بني ياس مساء اليوم في المباراة الأولى لتحديد المركزين الثالث والرابع، على أن تقام مباراة الإياب على صالة بني ياس، فيما تشهد بقية مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن مواجهات العين وعجمان، والنصر وحتا.

من جهته، توج العين بطلاً لدوري الأشبال «أ»، بفوزه على منافسه الجزيرة «الوصيف» 3-0 في إياب الدور النهائي على صالة استاد طحنون بن محمد بالقطارة، فيما حصد شباب الأهلي المركز الثالث بفوزه علي النصر 3-0.

ويشهد الموسم الحالي لاتحاد للطائرة تنظيم 4 مسابقات في فئة الرجال، تشمل كأس الإمارات، كأس نائب رئيس الدولة، الدوري العام، كأس السوبر، ومسابقات الدوري والكأس في فئتي الشباب والناشئين، إضافة إلى دوري وكأس الأشبال «أ»، ودوري وكأس الأشبال «ب»، إضافة إلى دوري السيدات، خلافاً لمهرجانات الصغار من 7 إلى 10 سنوات.