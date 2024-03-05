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الرياضة

«حتا للقدرة» ينطلق اليوم

«حتا للقدرة» ينطلق اليوم
6 مارس 2024 00:53

محمد حسن (دبي)

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ينطلق في السادسة والنصف من صباح اليوم، بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، سباق حتا للإسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي، لمسافة 101 كلم، بمشاركة أبرز فرسان وفارسات القدرة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.
وينظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، ورصدت جوائز قيّمة للفائزين، حيث ينال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر مبالغ مالية قيمة.
ويحمل الفارس الأرجنتيني فرانسيسكو خوسيه فالبيردي، لقب النسخة الماضية، بعد أن توج باللقب على صهوة الجود «سول لو» لإسطبلات «أس أس» قاطعاً المسافة الكلية بزمن وقدره 3:28:11 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.01 كلم في الساعة، وجاء في المركز الثاني بفارق ثانيتين، الفارس راشد محمد عتيق المهيري، على صهوة «دوميك دو سوفتري» لإسطبلات «تي أن تي»، فيما حل ثالثاً الفارس خليفة راشد مغير العميمي على صهوة «المهلهل» وهو أيضاً لإسطبلات «أس أس» بزمن قدره 3:28:15 ساعة.

مدينة دبي الدولية للقدرة
حتا
نادي دبي للفروسية
الفروسية
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