هالاند: سعيد في «السيتي»



مانشستر (أ ف ب)



قال الدولي النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي «حامل لقب» الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا في كرة القدم أنه «لا نعرف ما يخبئه المستقبل لنا، لكن أنا سعيد حقاً في مانشستر سيتي، وأركز على أدائي» بدلاً من مسألة العقد.

وتظهر شائعات حول الاهتمام المفترض من ريال مدريد الإسباني، على وجه الخصوص، بانتظام في وسائل الإعلام البريطانية، فيما يتعلق بالمهاجم البالغ 23 عاماً، وصاحب المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، والمرتبط مع فريقه بعقد حتى عام 2027.

وقال في مؤتمر صحفي عشية استضافة كوبنهاجن الدنماركي، في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة «أنا سعيد حقاً، خاصة مع الأشخاص من حولي، المدرب، المسؤولون، مجلس الإدارة، المجموعة المذهلة من اللاعبين، أنا سعيد حقاً».

وأضاف رداً على الصحفيين الحاضرين في مانشستر «إذا قلت ذلك الآن، فمن المحتمل أن يتصدر عناوين الأخبار، لا نعرف ما يخبئه المستقبل، ولكنني سعيد ويمكنكم كتابته، ولكن عليكم أيضاً كتابة كل ما قلته من قبل».

وعندما سُئل عن المناقشات المحتملة حول تمديد عقده، أجاب «أركز بشكل أساسي على الملعب، هناك الكثير من المباريات، قبل يومين كان الديربي، الآن دوري أبطال أوروبا، الأحد نواجه ليفربول، أعتقد أنني يجب أن أركز على ذلك، لا أعتقد أنني بحاجة إلى التركيز على أي شيء آخر في الوقت الحالي».

وفي موضوع آخر، أوضح هالاند أنه خاض «تجربة» عام 2016 في نادي كوبنهاجن، النادي الذي يواجهه الأربعاء، وقال «أعتقد أن هناك أشخاصاً في النادي أرادوني، ولكن ليس الجميع، لذلك لم يحدث ذلك، إنه أمر محزن بالنسبة لهم، لكن ربما كان الأمر جيداً بالنسبة لي لأنني ذهبت إلى مولده النرويجي وكان خياراً جيداً».

ولعب هالاند لمدة عام ونصف العام في صفوف النادي النرويجي، قبل الانتقال إلى سالزبورج النمساوي، ثم بوروسيا دورتموند الألماني، قبل أن يحط الرحال في مانشستر سيتي.