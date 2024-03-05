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مليحة سادس «خليجية اليد»

مليحة سادس «خليجية اليد»
6 مارس 2024 00:53

رضا سليم (دبي)

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أنهى فريق مليحة مشواره بالبطولة الخليجية الـ40 للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد، التي يستضيفها العربي القطري، بالمركز السادس، بعدما خسر أمام الشباب البحريني بنتيجة 22-37، وانتهى الشوط الأول لمصلحة الفريق البحريني 19-17، ليحصل الشباب على المركز الخامس في الترتيب العام للبطولة.
وتعد المشاركة الأولى لفريق مليحة على مستوى البطولات الخليجية، وهي تجربة جديدة للفريق، وسبق أن التقى مع فريق الشباب في المجموعة الثانية بالدور الأول، وخسر أمامه 36-38. 
من ناحية أخرى، قدم سالم الكتبي عضو مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، رئيس البعثة درعاً تذكارياً إلى أحمد الشعبي، رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد، تقديراً لما قدمه الاتحاد القطري في استضافة البطولة وحسن الاستقبال والضيافة. 
على جانب آخر، أدار الحكمان القاريان إسماعيل سالم وعلي جعفر لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة بين ناديي الدير البحريني والعربي القطري.

مليحة
خليجية اليد
كرة اليد
نادي الشباب البحريني لكرة القدم
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